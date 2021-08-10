Ünlü plajdan sonra bir skandal da İzmir’de: Tesettürlü kadını havuza almadılar

İzmir'in Dikili ilçesinde ailesiyle yazlık villa kiralayan Harun Çetin, eşinin, sitenin havuzunu haşemalı olduğu gerekçesiyle kullanamadığını ileri sürdü. Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde ailesiyle Dikili ilçesindeki bir siteden yazlık villa kiraladığını belirtti.
Havuzu kullanmak isteyen eşinin site yönetimi tarafından "haşemalı" olduğu gerekçesiyle engellendiğini ileri süren Çetin, insanların kıyafeti nedeniyle ötekileştirilmesini anlayamadığını söyledi.
Villa kirayalan Harun Çetin
"ÖNÜMÜZE BU ENGELİ KOYDULAR"
Site yöneticileriyle konuşmaya çalıştığını anlatan Çetin, "Fakat karşıma adeta bir etten duvar çıktı. 'Aldığımız site yönetim kararı var' diyerek önümüze bu engeli koydular. İnsanları ayrıştırıcı konuların son bulması gerekiyor. Kılık kıyafeti nedeniyle insanların havuza alınmaması gerçekten çağ dışı. Havuza haşema denilen tesettür mayosu ile girsen ne olur, normal girsen ne olur?"
Yaşanan olay sonrası hukuki süreç başlatacağını aktaran Çetin, bu tür mağduriyetler yaşayanlara destek amacıyla mücadele edeceğini sözlerine ekledi.
Öte yandan site yöneticileri, konuya ilişkin soruları cevapsız bıraktı.
İSTANBUL'DAKİ ÜNLÜ PLAJDA DA BENZER SKANDAL YAŞANMIŞTI
İstanbul Sarıyer'de ünlü bir plajda skandal bir uygulamanın olduğu ortaya çıkmıştı. Plajın kapısına gelen tesettürlü kadınlar "Tesettürlü almıyoruz" diyerek geri çevrilmişti. Eşiyle birlikte plaja giden Mükremin Fidan; "Eşimin kapalı olduğunu görünce tesettürlü almıyoruz dediler. Eşim orada kendisini çok kötü hissetti. Bu zamanda bu yapılacak iş mi? İnsan ayırt etmek hiç hoş bir durum değil. Çok üzücü" ifadelerini kullanmıştı.Ünlü plajda skandal yasak “Tesettürlü almıyoruz”