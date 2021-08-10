Ünlü plajdan sonra bir skandal da İzmir’de: Tesettürlü kadını havuza almadılar

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İSTANBUL'DAKİ ÜNLÜ PLAJDA DA BENZER SKANDAL YAŞANMIŞTI

İstanbul Sarıyer'de ünlü bir plajda skandal bir uygulamanın olduğu ortaya çıkmıştı. Plajın kapısına gelen tesettürlü kadınlar "Tesettürlü almıyoruz" diyerek geri çevrilmişti. Eşiyle birlikte plaja giden Mükremin Fidan; "Eşimin kapalı olduğunu görünce tesettürlü almıyoruz dediler. Eşim orada kendisini çok kötü hissetti. Bu zamanda bu yapılacak iş mi? İnsan ayırt etmek hiç hoş bir durum değil. Çok üzücü" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü plajda skandal yasak “Tesettürlü almıyoruz”