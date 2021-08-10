Yangınların verdiği ekonomik hasarda son durum raporu: 2 milyarı aştı!

15 BİN DEKAR TARIMSAL ALAN YANDI

Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 noktada başlayan yangınlar Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçradı. Yangınlar, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 21 farklı noktada devam etti, bu ilçelerdeki 59 mahalle büyük zarar gördü. Yangınlarda ilk belirlemelere göre 600 bin hektar ormanlık alanın 60 bin hektarı kül oldu. 1.000 dekara yakın muz ve sebze serası, 15 bin dekarın üzerinde zeytin, defn e ve keçiboynuzu ile narenciye alanı zarar gördü. Ayrıca bölgede ilk belirlemelere göre 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, 1.441 arılı kovan, 1.006 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan öldü.



