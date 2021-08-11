Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Akşener’in konuşmasında “FETÖ’cü” gerginliği
Giriş Tarihi: 11.8.2021

Akşener’in konuşmasında “FETÖ’cü” gerginliği

Akşener’in konuşmasında “FETÖ’cü” gerginliği
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas Zara'da kendisine yönelik eleştirilere değinerek, "Bu kardeşinize, bu ablanıza 'FETÖ'cü dendi. 5 senedir geziyorum, tutuklayan yok" dedi. Bu sırada Mustafa Etiş adlı vatandaş, "Sizi CHP Meclis'e sokmadı mı 15 milletvekiliyle. Çok haktan söz ediyorsanız istifa edin" diyerek tepki gösterdi. Partililerin tepkisi üzerine emniyet güçlerince bölgeden uzaklaştırılan Etiş, bu sırada "Kendisi FETÖ'cü, 'Yurtta sulh cihanda sulh' bu. Bu millet biraz uyansın Allah aşkına" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Akşener’in konuşmasında “FETÖ’cü” gerginliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA