Akşener’in konuşmasında “FETÖ’cü” gerginliği

İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, Sivas Zara
'da kendisine yönelik eleştirilere değinerek, "Bu kardeşinize, bu ablanıza 'FETÖ'cü dendi. 5 senedir geziyorum, tutuklayan yok" dedi. Bu sırada Mustafa Etiş adlı vatandaş, "Sizi CHP
Meclis'e sokmadı mı 15 milletvekiliyle. Çok haktan söz ediyorsanız istifa edin" diyerek tepki gösterdi. Partililerin tepkisi üzerine emniyet güçlerince bölgeden uzaklaştırılan Etiş, bu sırada "Kendisi FETÖ'cü, 'Yurtta sulh cihanda sulh' bu. Bu millet biraz uyansın Allah aşkına" dedi.