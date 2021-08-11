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Giriş Tarihi: 12.8.2021 00:33 Son Güncelleme: 12.8.2021 00:56

Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan bu görüşmenin ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar. Erdoğan önce Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile ardından ise İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


İran Cumhurbaşkanı Reisi

Başkan Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi | Video

İRAN CUMHURBAŞKANI'NA TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan göreve başlaması dolayısıyla Reisi'yi tebrik ederek, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirtti.

TOGO CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Togo ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin, ilişkilerin geliştirilmesi bakımından çarpan etkisi yapacağını aktardı.

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Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
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