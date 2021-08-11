Son dakika: Başkan Erdoğan canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

"SEL FELAKETİNDE BİR KAYBIMIZ VAR"

"Sel felaketinde bir kaybımız ve aranan vatandaşlarımız var. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza bir şeyi hatırlatmak istiyorum, darda kalmadıkça ulaşıma kapanması mümkün olan yolları kullanmayın. Heyelan olabilir. Trafiğin ötesinde sorunlar olabilir.

ORMAN YANGINLARI

Şu anda ciddi manada kontrol altına alındı. Bekir Pakdemirli ise görüştüm; büyük oranda kontrol altına alındığını, sadece Burdur Bucak'ta yangın çıktığını söyledi. Ama büyük ölçüde kontrol altında. Arazöz, helikopterlerle farklı bir güce eriştik. Helikopterler ve uçaklar çok büyük fonksiyon icra ettiler. Çok kısa zamanda denizden suyu alıp yangın bölgesine gidebiliyor. Bu noktada Türkiye çok iyi bir noktaya ulaştı. Bunu artırarak devam edeceğiz. Birilerinin dediği gibi 'ne uçak ne helikopter gördük' öyle bir şey yok. Yüzlerce arazöz ve helikopter, uçaklar bölgede dolaşıyor.