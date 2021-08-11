Burgazadası’nda bulunan cesedin kayıp Rus turiste ait olduğu ortaya çıktı

Burgazadası'nda bugün öğlen saatlerinde Kalpazankaya Mevkii'nde denizde bir ceset olduğunu bildirmesi üzerine Deniz Polisi hemen harekete geçti. Ekipler olay yerine ulaştığında cesedin kayalıklar üzerinde olduğu, yapılan araştırmada cesedin yanında bulunan çantadaki pasaport kontrol edildiğinde cansız bedenin İstanbul'a tatil için gelen kayıp Rus turist Makar Fedoroviç Ragin'e ait olduğu belirlendi.





Ragin'i aramak için İstanbul'a gelen babası Fyodor Ragin, Sputnik'e demecinde oğlunun kaybolduğu gün gitmek niyetinde olduğu Büyükada'da arandığını, İstanbul'daki hareketlerinin tespiti içinse kamera kayıtlarının tarandığını anlattı. Ragin, "Aramalardan henüz sonuç alınamadı. Makar, kaybolduğu gün gitmek istediği Büyükada'da, ayrıca İstanbul'da kamera kayıtları üzerinden aranıyor. Konsolosluk bize yardım ediyor, polis de çalışıyor. Avukatları devreye aldık. Biz de dostlarımızla birlikte aramaya devam ediyoruz" diye konuşmuştu.



16 Temmuz'da İstanbul'a gelen Makar Ragin, 29 Temmuz'da öğrenim gördüğü Vilnius'a dönmesi gerekiyordu. Ragin, Fatih'te kaldığı otelden 28 Temmuz'da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, eşyaları ve belgeleri ise otelde kalmıştı.