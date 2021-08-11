Ege’de filizlenen düşünceler tüm Türkiye’ye yayılıyor

Türkiye'de ilk kez Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde; gençlerin girişimci ve ihracatçı olması için faaliyete geçen Genç İhracatçılar Konseyi (GİK), kurulduğu 2019 senesinden bugüne kadar sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve inovasyon eksenli birçok projeye imza attı.





Türkiye genelinde Genç İhracatçılar Konseyi'nin (GİK) bir ilk olduğunu açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, GİK'ten yaklaşık iki sene sonra Genç TİM'in kurulmasından dolayı duydukları mutluluğu vurguladı. Eskinazi, "EİB'in kurduğu GİK'in iki yıllık çalışmalarının sonunda Genç TİM'in kurulmasına örnek olmanın, bu anlamda Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne fikir önderliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de iş hayatında kadın-erkek eşitsizliğindeki makasın daha da açıldığı bir dönemde EİB GİK'in yarıya yakınının kadın ihracatçılarımızdan oluşması da bizim için ayrı bir vizyon. EİB GİK'te hem erkekler hem de kadınlar eşit temsil ediliyor. Sürdürülebilir ekonominin sırrı ve gücü; genç ihracatçıların sayısını artırılmasında, yeni nesil becerilerin işgücüne kazandırılmasında saklı. EİB GİK; Ticaret Bakanlığımızca da en üst seviyede sahiplenilen, desteklenen ve parmakla gösterilen bir oluşum" dedi.





DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Eskinazi, "Konseyimizde Ege ihracatına yön veren şirketlerin sonraki kuşak temsilcileri var. EİB GİK'te gençlerimiz, tüm sektörlerde geri dönülemeyecek kadar büyük gelişmelerin temelini oluşturan günümüzün dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi trendleri, programlar ve eğitimlerle; yeteneklerini, beceri setlerini geliştiriyorlar. Böylelikle ilerde Yönetim Kurullarımız her alanda yönetim becerisi kazanmış daha donanımlı kadrolar tarafından oluşturulacak. Yeni neslin oluşturduğu ortak akılla, geleceğe daha güçlü adımlar atıyoruz" diye konuştu. İki yıl süresince pandemi nedeniyle EİB GİK'te etkinliklerin çoğunun online ortamda gerçekleştirildiğini anlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkanı Erkan Zandar yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Zandar, "Dijitalleşme, tarımda ve gıdada sürdürülebilirlik, ulusal ve uluslararası projeler, marka olmanın kuralları, 100'den fazla ülkede kullanılan Meditopia ve üreten-girişimci kadınların yer aldığı Shopstarwomen girişimlerinin anlatıldığı webinarlar düzenledik. EİB bünyesinde kurulan Dijitalleşme Çalışma Grubumuzla birlikte EİB'te Dijital Dönüşüm Projelerini konuştuk. GİK üyelerimiz aynı zamanda TİM-TEB Girişim Evi jüriliğini de yapıyor. Mart ayında TİM-TEB Girişim Evi'nin jüri değerlendirmesinde ilk 3'e giren girişimciler, GİK üyelerimize projelerini sundu" dedi. Zandar, genç ihracatçıların liderlik becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla GİK Liderlik Akademisi adı altında bir eğitim programı kurguladıklarını sözlerine ekledi. GİK Liderlik Akademisi ile EİB'de geleceğin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkanlarının, katma değer yaratacak, etkili ve sürdürülebilir bir üst düzey temsil görevi için hazırlanmalarına destek olmayı amaçladıklarını anlatan Zandar, "GİK Liderlik Akademisi programımız iki farklı şekilde ilerleyecek; eğitim kısmında "ilham veren liderlik", "etkili iletişim ve kişisel imaj", "topluluk önünde konuşma ve sunum becerileri", "müzakere ve ikna becerileri", "iş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk" ve "Start-up ve yatırım kültürü" ile ilgili uzman eğitimciler ve kurumlar konseyimizin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış eğitimler verecekler. Deneyim paylaşımı kısmında ise EİB ve benzer kuruluşlarda görev yapmış/ yapmakta olan başkanlarımız bir sohbet ortamı içerisinde bilgi, tecrübe ve deneyimlerini paylaşacaklar. Böylelikle toplamda 6 aylık bir gelişim ve uzmanlaşma programını gerçekleştirmiş olacağız. Sosyal medya hesaplarımızı da aktif bir şekilde kullanıyoruz. Clubhouse uygulamasında düzenli aralıklarla ihracata yönelik sohbetler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.