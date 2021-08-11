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Haberler Gündem Haberleri Fındık fiyatı 2021: Fındık fiyatı açıklandı mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!
Giriş Tarihi: 11.8.2021 22:59 Son Güncelleme: 11.8.2021 22:59

Fındık fiyatı 2021: Fındık fiyatı açıklandı mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

Fındık fiyatı 2021: Fındık fiyatı açıklandı mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında fındık üreticileri tarafından merakla beklenen Fındık fiyatı 2021 ile ilgili detaylara değindi. Başkan Erdoğan basın mensupları tarafından sorulan 2021 fındık alım fiyatlarına ilişkin Giresun ve Levant kalite için baz alınacak fiyatları duyurdu. Bu son dakika gelişmesinin ardından üreticiler Fındık fiyatı 2021 ile ilgili olarak “Fındık fiyatı açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan “Fındık fiyatı açıklandı mı?” sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Fındık üreticileri tarafından merak edilen 2021 Fındık alım fiyatları, Başkan Erdoğan tarafından canlı yayında duyuruldu. Giresun ve Levant kalite fındıkların alımında baz alınacak fiyatlar belli olmuş oldu. Bu bilgilerle üreticiler güncel fındık fiyatlarını öğrenmek isteyerek "Fındık fiyatı açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

FINDIK FİYATI 2021: FINDIK FİYATI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2021 fındık alım fiyatları ve tüm son dakika detayları şöyle;



Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında basın mensupları tarafından yöneltilen 2021 fındık fiyatı ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı.

  • "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır."

  • "Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz."

  • "(TMO'nun fındık alım fiyatı) Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor."
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Fındık fiyatı 2021: Fındık fiyatı açıklandı mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!
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