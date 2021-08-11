İranlı çiftin İtalya hayali kâbusa döndü! Rehin alınıp gasp edildiler

İranli çiftin dehşeti yaşadığı anlar İstanbul Arnavutköy'de gerçekleşti. İddiaya göre İranlı Payam K. ve eşi Zahra K., İtalya'ya gidebilmek için yasadışı yollara başvurdu. Çift, internet üzerinden tanıştığı Afganistan uyruklu kişilerle kendilerini İtalya'ya götürmeleri karşılığında el sıkıştı. Tarafların anlaşması üzerine İranlı çift, Afgan şüpheliler tarafından Arnavutköy'de bulunan bir daireye getirildi. Bu esnada Avrupa hayallerine kavuşmayı bekleyen çift büyük bir şok yaşadı. Afgan şüpheliler, ellerini ve ayaklarını bağladıkları çifti gasp etti. Bununla da yetinmeyen şüpheliler, telefonlarını ve ellerindeki bütün paralarını aldıkları İranlı karı kocanın elleri ve ayakları bağlı halde çekilen görüntülerini İran'da yaşayan akrabalarına göndererek 14 bin Euro fidye istedi.

AFGAN GASPÇILARA MAHALLELİ DUR DEDİ

Kaçırıldıkları evde 12 saat boyunca dehşeti yaşayan Payam K. ve Zahra K. sabaha karşı ellerini ve ayaklarını bağlayan ipleri çözerek ikinci kattaki dairenin penceresinden kendilerini sokağa attı. Bir marketin tentesinin üzerine düşen ve yardım çığlıkları atan çiftin yardımına mahalle sakinleri koştu. Bu esnada rehin aldıkları karı kocanın kaçtığını gören 7 Afgan şüpheli de apartmandan kaçarak izlerini kaybettirmek istedi. Durumu fark eden mahalle sakinleri ise kaçışmaya başlayan 7 Afgan şüpheliden birini yakalayarak polise teslim etmek için kısa süreliğine rehin aldı. Olay yerinden uzaklaşmaya başlayan 6 şüpheliden 3'ü ise Arnavutköy polisinin çalışmalarıyla kısa sürede yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Afganistan uyruklu 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan gayri resmi yollarla İtalya'ya gitmek için plan yapan İranlı çift hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Kayıp 3 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.