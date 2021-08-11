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Giriş Tarihi: 11.8.2021 15:02

İstiklal Caddesi'nde aşı seferberliği! Mobil aşı noktası kuruldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstiklal Caddesi’nde aşı seferberliği! Mobil aşı noktası kuruldu

Koronavirüs vakalarında artışın meydana gelmesi nedeniyle Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi Tünel Sanat Galeresinde mobil aşı istasyonu kuruldu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı aşı seferberliği başlatıldı. Aşı seferberliği kapsamında Türkiye'nin en kalabalık caddelerinden olan İstiklal Caddesi'nde Asmalı Mescit, Müeyyet Sk. No:1 'deki Zırat Bankası Tünel Sanat Galeresi'nde Mobil Aşı Noktası kuruldu. Aşı hakkı olan tüm vatandaşlarımız randevu almadan Mobil Aşı Noktası'na gelerek aşılarını yaptırabiliyor. Cadde esnafına ve ziyaretçilere aşı olma kolaylığı sunan Mobil Aşı Noktasının aşı olmaya fırsat bulamayanlara kolaylık sağlamak amacıyla kurulduğu aşılanma oranının yükselmesi için sabah 09.00'dan 17.00'a Cuma gününe kadar aşılama çalışması yapılacağı haftasonu açık olmayacağı kaydedildi.

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İstiklal Caddesi'nde aşı seferberliği! Mobil aşı noktası kuruldu
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