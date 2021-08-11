Kahramanlar unutulmaz

Trabzon
'un Maçka
ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 4. yılında anılıyor. Şehadetinden bir süre önce sosyal medya hesabından "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı yapan Eren, çok sayıda kişinin gönlünde yer edindi. Eren'in adı, birçok aile tarafından çocuklarına verilirken, Trabzon'un yanı sıra çeşitli illerde hizmete açılan gençlik merkezi, okul ve parklar sayesinde unutulmuyor.
İçişleri Bakanlığı'nca bu yılbaşından itibaren gerçekleştirilen operasyonlara, Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen "Eren Operasyonları" adı verildi. Saldırı sırasında Eren'e siper olmaya çalışırken şehit düşen Başçavuş Gedik'in ismi Maçka'da tünele verildi, Gümüşhane
'de ise anısına hatıra ormanı oluşturuldu. Maçka kırsalında evlerinin de bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralanan Eren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Giresun
'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun
ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker
etkisiz hale getirilmişti.
4 YIL OLDU AMA ACILARIM HÂLÂ TAZE
ŞEHİT oğlunun kabri başına gelen anne Ayşe Bülbül
, "4 yıl oldu ama hâlâ o günkü acıyı yüreğimde hissediyorum. Her yıl bugün aynı acıyı, aynı korkuyu yaşıyorum. Sanki yine o haberi biri bana verecek, o acıyı tekrar yaşayacakmışım gibi. Kanadım, hayallerim kırık; çok taze daha yeni acılarım" diyerek gözyaşı döktü.