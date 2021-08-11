Köyceğiz’de alevler vadiye hapsoldu

Muğla
Köyceğiz'de makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, 13'üncü günde de sürdürülüyor. Çövmen Yaylası ile Çiçekbaba Dağı arasındaki sarp yamaçlar ve derin vadilerde devam eden yangına, karadan müdahale edilemediği için, havadan 9 helikopterle aralıksız müdahalede bulunuluyor. Ekipler, vadi içinde hapsolmuş durumdaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
MİLAS'TAN MÜJDE
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Muğla Milas
'ta 11 gündür devam eden yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
6 YENİ YANGINA JET HIZIYLA MÜDAHALE
MUĞLA'NIN Seydikemer
ilçesindeki Karaköy Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, 3 helikopter ve bir uçakla yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Seydikemer Eskiköy mahallesinde dün çıkan ikinci yangın da kısa sürede söndürüldü. Aydın
'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Kırsal Konaklı mahallesi yakınlarında önceki gün saat 17.00 sıralarında başlayan ve sarp arazide kısa sürede büyüyen orman yangınına, hava kararıncaya kadar 2 uçak 5 helikopter ile müdahale edildi. Daha sonra karadan devam eden çalışmalar sonucunda alevler, gece geç saatlerde kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasında çıkan orman yangını da ekiplerin 2 helikopterle müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Muğla Bodrum'da ve İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangınlar da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
MUĞLA'DA 65 BİN HEKTAR YANDI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, Muğla yangınlarında kızılçam ağırlıklı 65 bin hektarın yandığını, karakulak yaşam alanının yüzde 20'sinin, yaban kedisi habitatının ise tamamen yok olduğunu söyledi.
CANLARA ŞEFKAT ELİ
SİNCABA BESİN TAKVİYESİ
: Antalya
Manavgat'ta alevlerin arasından kurtarılan 1 aylık sincap, burnu, ensesi ve ayakları yandığı için yoğum bakımda tedavi görüyor. Özel bir klinikte tedavisi süren sincaba enjeksiyonla sıvı besin takviyesi yapılıyor.
PAMUK'A SAHİP ÇIKTILAR:
Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca Köyü Tülüce mevkisinde başlayan ve Kadirli'ye bağlı Karatepe köyüne kadar yayılan yangın sırasında alevlerden kaçarak Hacer ve Ergun Bozan'ın evine sığınan tavşana çift 'Pamuk' adını verdi. Pamuk'u marulla besleyen Bozan çifti "Komşuların köpekleri ısırmasın diye içeri aldık ama ona çok alıştık" dedi.
OKSİJEN DESTEĞİ:
Antalya Manavgat'taki Kalemler Mahallesi'nde çıkan yangında İbrahim Top isimli bir vatandaşın telef olan annesinin yanında bulduğu yavru tavşan sahra hastanesinde tedavi görüyor. Gönüllü veterinerlerin özveriyle çalıştığı hastanede solunum güçlüğü çeken yavru tavşana oksijen desteği verildi.
JANDARMA KURTARDI:
Muğla Yatağan'da bir köpek ve 6 yavrusu Muğla İl Jandarma Komutanlığı askerleri tarafından kurtarıldı.