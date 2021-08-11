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Giriş Tarihi: 11.8.2021 09:36 Son Güncelleme: 11.8.2021 09:36

Kritik Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda! Yasaklar geri gelecek mi?

Kritik Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak? Gözler Kabine Toplantısı’nda! Yasaklar geri gelecek mi?

Düzenli olarak gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı günü ve tarihi için milyonların geri sayımı sürüyor. Sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlama kararlarının verildiği ve salgın sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıyla ilgili olarak haftanın ikinci gününde “Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, hangi gün yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Son dönemde artış gösteren vaka sayısının değerlendirilmesi beklenirken bu artış nedeniyle kısıtlamaların yeniden uygulamaya geçip geçmeyeceği merak konusu haline geldi. Buna göre; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Vakalardaki artışla beraber alınacak tedbir kararlarının masada olacağı kritik toplantının tarihi geçtiğimiz hafta 2 Ağustos tarihinden ileri bir tarihe ertelenmiş bu açıklamanın ardından ise "Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları gündeme taşınmıştı. Bu hafta içerisinde yapılması beklenen toplantının gününe dair henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor. Peki, Bakanlar Kurulu kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen yangınlardan dolayı 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine Toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti.

Yeni haftada Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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Kritik Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda! Yasaklar geri gelecek mi?
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