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Giriş Tarihi: 11.8.2021 10:56 Son Güncelleme: 11.8.2021 10:59

Meral Akşener'i eleştirdi, İYİ Partililerin saldırısına uğradı: Sizi Meclis'e CHP sokmadı mı?

Meral Akşener’i eleştirdi, İYİ Partililerin saldırısına uğradı: Sizi Meclis’e CHP sokmadı mı?

Meral Akşener'in Sivas'ın Zara ilçesine ziyareti sırasında eleştiride bulunan bir vatandaşa İYİ Partililer saldırdı. Vatandaş polisler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Mustafa Etiş isimli vatandaş, "Bana bağırmayın. Millet aç diyorlar. Kim geçim sıkıntısı çekiyormuş. Gelsin o geçim sıkıntısı çekene para vereyim, zekat vereyim. Öyle bir şey yok. Millet şunlardan bir kurutulamadı. Kendisi FETÖ'cüdür" ifadeleri ile tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ın Zara ilçesinde vatandaşlara seslendi. Bu sırada bir vatandaş Akşener'e tepki gösterdi. Akşener'e, 'Meral Hanım sizi CHP meclise sokmadı mı? 15 milletvekiliyle, oyla girmediniz siz oraya, çok haktan söz ediyorsanız istifa edin' diye seslendi. Bunun üzerine İYİ Partililer vatandaşı linç etmek istedi, araya giren polisler Mustafa Etiş'i olay yerinden uzaklaştırdı.

"MERAL HANIM SİZİ CHP MECLİS'E SOKMADI MI?"

Zara'da konuşma yapan Akşener'e Mustafa Etiş isimli vatandaş tepki gösterdi. Etiş, "Meral Hanım sizi CHP meclise sokmadı mı? 15 milletvekiliyle, oyla girmediniz siz oraya, çok haktan söz ediyorsanız istifa edin" dedi.

AKŞENER VATANDAŞA CEVAP VERDİ

Bunun üzerine Akşener, "Evet aynen öyle oldu sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Seni mi kıracağım, sağ olasın" şeklinde yanıt verdi.

İYİ PARTİLİLER LİNÇ ETMEK İSTEDİ

İYİ Partililer Akşener'in yanıtının ardından Mustafa Etiş isimli vatandaşın üzerine yürüdü. Çok sayıdaki partilinin müdahalesini polis engelledi. Etiş olay yerinden hızla uzaklaştırıldı.

Sivas Zara'da Meral Akşener'i eleştiren vatandaşa saldırı

"MİLLET ŞUNLARDAN BİR KURTULAMADI"

Etiş, olay yerinden uzaklaşırken de tepkisini sürdürdü, "Bana bağırmayın. Millet aç diyorlar. Kim geçim sıkıntısı çekiyormuş. Gelsin o geçim sıkıntısı çekene para vereyim, zekat vereyim. Öyle bir şey yok. Millet şunlardan bir kurutulamadı. Kendisi FETÖ'cüdür" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener'i eleştirdi, İYİ Partililerin saldırısına uğradı: Sizi Meclis'e CHP sokmadı mı?
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