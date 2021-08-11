Meral Akşener’i eleştirdi, İYİ Partililerin saldırısına uğradı: Sizi Meclis’e CHP sokmadı mı?

İYİ PARTİLİLER LİNÇ ETMEK İSTEDİ

İYİ Partililer Akşener'in yanıtının ardından Mustafa Etiş isimli vatandaşın üzerine yürüdü. Çok sayıdaki partilinin müdahalesini polis engelledi. Etiş olay yerinden hızla uzaklaştırıldı.

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"MİLLET ŞUNLARDAN BİR KURTULAMADI"

Etiş, olay yerinden uzaklaşırken de tepkisini sürdürdü, "Bana bağırmayın. Millet aç diyorlar. Kim geçim sıkıntısı çekiyormuş. Gelsin o geçim sıkıntısı çekene para vereyim, zekat vereyim. Öyle bir şey yok. Millet şunlardan bir kurutulamadı. Kendisi FETÖ'cüdür" ifadelerini kullandı.