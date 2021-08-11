MHP heyeti selin yaşandığı illere gidecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla sel felaketinin yaşandığı Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun'a gidecek heyetin belirlendiğini belirtti.

Özdemir, yarın bölgeye gidecek heyette Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MYK Üyeleri Murat Kotra, Davut Haskırış ve Yüksel Aydın'ın yer alacağını kaydetti.

Öte yandan Özdemir, açıklamasında, "Bu vesileyle selden etkilenen illerimize geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan milletimizi her türlü afetlerden esirgemesini niyaz ediyoruz." ifadesine yer verdi.