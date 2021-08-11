PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü DHA'ya anlattı! "Kadınlar tecavüze uğruyor"





'PİŞMANIM DEDİM' BENİ TUTUKLADILAR'

Biçer, pişman olduğunu ve geri dönmek istediğini örgüt üyelerine bildirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bana, sen eve geri dönersen devlet sana işkence yapar. Sana zulüm yaparlar ve ajanlaştırırlar. Bu söylemlerle beni korkuttular ve zorla Suriye'ye geçirdiler. Suriye'ye geçtikten sonra örgüt üyelerine eve geri dönmek istiyorum dedim. Aynı konuşmayı yaptılar ve yine dönmek istediğimi söyledim ama bir hafta kadar tutuklandım."



'AİLEMİ TELEVİZYONDA GÖRDÜM'

Ailesini, HDP il Binası önünde televizyonda eylem yaparken gördüğünü anlatan Biçer, "Yine onlara eve gitmek istediğimi tekrarladım. Göndermediler ve Sofi Nurettin adlı üst düzey örgüt mensubu geldi beni yanına çağırdı. 'Ailen televizyonda görünüyor ve konuşman lazım senin de' dedi. Ben de bunu kabul etmedim. Ama ikinci defa yine tekrarladı. Ben çıkmak istemiyorum dedim.'Aileme karşı konuşmak istemiyorum, zaten eve gitmek istiyorum. Siz bana bu şeyleri yaptırıyorsunuz.' diyerek kabul etmedim. Sonra örgütün üst mensup yöneticileri talimatını tartışmaya katılırsan veya kabul etmezsen ceza yersin dediler. Mecbur olarak kabul etmek zorunda kaldım. Örgüt içinde beni zorla televizyona çıkardılar. Aileye karşı konuşturdular. Zorla iki gün boyunca konuşmaları ezberledim. Video çekiminde moralsiz olmam hepsi belli. Çekim yapılan yer de dağ değildi. Suriye'nin Deyazor bölgesinde yaptık. Yani YPG bölgesindeydim" diye konuştu.