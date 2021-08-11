Rize’de sel ve heyelan sonrası hasar tespiti

'AFETİ OKUL DUVARI HASARIYLA ATLATTIK'

Elmalı köyünde oturan Emin Ali İşyar, "Dün akşam aşırı derecede yağmur yağdı. Aynı şekilde yarım saat daha yağmur yağsaydı burası felç olurdu. Şu an burayı sadece bu okul duvarı hasarıyla atlattık. Allah beterinden korusun. Her yağmur yağdığında aynı korkuları yaşıyoruz. Bir ay sonra da okullar açılacağı için buranın bir an önce yapılması lazım. Çünkü bir yağmur daha yağarsa bu okul daha da hasar görebilir" dedi.