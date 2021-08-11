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Giriş Tarihi: 11.8.2021 14:46 Son Güncelleme: 11.8.2021 15:13

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Uygulanan koronavirüs aşısı sayısı...

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Uygulanan koronavirüs aşısı sayısı...

Son dakika haberi: Koronavirüsle mücadelede en önemli silah olarak görülen aşı uygulamaları son hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bugüne kadar uygulanan doz sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında bugüne kadar uygulanan koronavirüs aşısında doz sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti." ifadesini kullandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranının %50'in üzerine çıktığını belirtti.

AŞIDA ÜÇÜNCÜ REKOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün 1 milyon 508 bin 939 doz COVID-19 aşısı yapıldığını duyurdu. Koca, "Bugün üçüncüyüz! Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz COVID-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1 milyon 582 bin 232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız!" dedi.

Bakan Koca, 2 doz aşısını yaptıranların sayısının da 30 milyona ulaştığını belirterek, hiç aşı olmayanlardan harekete geçmesini istedi.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Uygulanan koronavirüs aşısı sayısı...
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