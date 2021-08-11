Şehit ağabeyinden Akşener’in kahvehaneyi ziyaret ettiği anlarda sert tepki! "Yalan konuşuyorsunuz"

Tercan'da bir kahvehaneye giren Meral Akşener, bir vatandaşla sohbet ederken vatandaşın da hükümete yönelik eleştirilerde bulunması üzerine şehit ağabeyi Yusuf Budak, oturduğu masadan ayağı kalkarak duruma sert tepki gösterdi. Bir süre gergin anlar yaşanırken Akşener, kahvehaneden dışarı çıkarak esnaf gezisine devam etti.