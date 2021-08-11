Sinop ve Bartın illerini sel vurdu! Bartın’da sele kapılan bir kişi aranıyor

Bartın ve Sinop'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Bartın'da sele kapılan bir kişinin arama çalışmaları devam ederken Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edildi. AFAD sel bölgesinin yaşandığı illere bölgelerden ekip kaydırarak aşırı yağmurdan zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya başladı.

Sinop'da başlayan aşırı yağışlar şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkisini gösterirken sel ve su baskınları meydana geldi. Ayancık ilçesinde aşırı yağışlar sonucu mahsur kalan vatandaşların olduğu bilgisi ulaşmasının ardından 2 hava aracı ile kurtarma çalışması başlatıldı.

AYANCIK DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ



Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar tahliye edilmeye başlanırken Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi ulaştı.

Bölgede yapılan çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder selin kapattığı yolları açmak için çalışma gerçekleştirken itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sinop il genelinde bugün için gök gürültülü sağanak yağış konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

BARTIN'DA SELE TESLİM OLDU



Bartın genelinde başlayan aşırı yağışlar sonucu, sel ve heyelan meydana geldi. Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan toplam 12 personel ve 4 ambulans ve ilçe itfaiye ekipleri olay bölgesinde görev görev alıyor.

Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam ediyor.

AFAD SEL BÖLGESİNDE

Sinop'da yaşanan sel felaketinin üzerinde Sinop AFAD İl Müdürlüğünden 2 araç, 6 personel, Tokat AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 personel, 1 araç, 1 bot ve 2 motopomp; Samsun AFAD İl Müdürlüği'nden 10 personel, 2 araç ve Ordu'da ihtiyaten bulunan 13 personel, 5 araç, 2 bot çalışmalara destek vermek üzere sel felaketinin yaşandığı bölgeye gönderildi.

Bartın'da yürütülen çalışmalara destek vermek üzere, Ankara AFAD'dan 21 personel ve 4 araç, Sakarya AFAD'dan 5 personel, 1 araç, 1 bot ve 5 motopomp, Samsun AFAD'dan 2 personel ve 1 arama köpeği, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ise sualtı arama ekibi olay bölgesine sevk edildi.