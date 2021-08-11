Son Dakika 11 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 11 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri

Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Ağustos koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. 11 Ağustos koronavirüs tablosu verilerine ulaşmak isteyenler "11 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Ağustos koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından bugünkü corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri açıklandığında tüm son dakika detaylarıyla burada olacak…
VAKA SAYISI: 26 bin 597
VEFAT SAYISI: 124
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 954
VAKA SAYISI: 23 bin 731
VEFAT SAYISI: 117
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 365
VAKA SAYISI: 22 bin 699
VEFAT SAYISI: 108
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835
VAKA SAYISI: 25 bin 100
VEFAT SAYISI: 112
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 758
VAKA SAYISI: 23 bin 957
VEFAT SAYISI: 101
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 941
VAKA SAYISI: 24 bin 297
VEFAT SAYISI: 108
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 636
VAKA SAYISI: 26 bin 822
VEFAT SAYISI: 122
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 096
VAKA SAYISI: 24 bin 832
VEFAT SAYISI: 126
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 243