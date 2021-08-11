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Giriş Tarihi: 11.8.2021 11:43 Son Güncelleme: 11.8.2021 11:44

Son dakika: Ankara Valiliği'nden Altındağ açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Ankara Valiliği’nden Altındağ açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre; Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ’da iki grup arasında meydana gelen kavgaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir. " denildi.

Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ'da iki grup arasında meydana gelen kavgaya ilgili bir açıklama yayımladı.

Olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu şahısların yakalanarak gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10.08.2021 günü 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir.

2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Son dakika: Ankara Valiliği'nden Altındağ açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı
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