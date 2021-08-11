Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: En geç yarın sabah Bartın-Karabük yolu ulaşıma açılacak

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi. İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız. En geç yarın sabah Bartın-Karabük yolundaki hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır."

Son dakika! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar | Video