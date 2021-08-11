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Giriş Tarihi: 12.8.2021 00:05 Son Güncelleme: 12.8.2021 00:29

Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: En geç yarın sabah Bartın-Karabük yolu ulaşıma açılacak

Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: En geç yarın sabah Bartın-Karabük yolu ulaşıma açılacak

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinden etkilenen Bartın'da açıklamalarda bulundu. 3 binanın metruk halde yıkık, 3 binanın da ağır hasarlı olarak tespit edildiğini belirten Bakan Kurum, "En geç yarın sabah Bartın-Karabük yolundaki hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır." dedi.

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi. İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız. En geç yarın sabah Bartın-Karabük yolundaki hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır."

Son dakika! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar | Video

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Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: En geç yarın sabah Bartın-Karabük yolu ulaşıma açılacak
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