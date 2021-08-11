Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sel felaketi ile ilgili açıklama: Çatılarda kurtarılmayı bekleyenler var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarına ilişkin, "Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu. Bu açıdan çevredeki illerden yardımlar ulaştırıldı. Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.