SON DAKİKA: Kastamonu’da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir aranıyor

Son dakika haberleri: Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası birçok bölgede sel taşkınları yaşandı. Sel suları nedeniyle birçok ilçede hayat dururken, heyelanlar nedeniyle yollar kapandı, sel suları nedeniyle köprüler yıkıldı, araçlar ve iş yerleri sular altında kaldı. Ayrıca belediye ekiplerince şu ana kadar evlerinde mahsur kalan yaklaşık 50 kişi de kurtarıldı, ayrıca mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.