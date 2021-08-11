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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir aranıyor
Giriş Tarihi: 11.8.2021 18:09 Son Güncelleme: 11.8.2021 18:22

SON DAKİKA: Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir aranıyor

AA
SON DAKİKA: Kastamonu’da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir aranıyor

Son dakika haberleri: Kastamonu’da etkili olan sağanak yağışın ardından birçok bölgede sel taşkınları yaşandı. Sel suları nedeniyle köprüler yıkıldı, iş yerleri sualr altında kaldı. İnebolu ilçesinde ise 13 yaşındaki Rabia Aydemir sel sularına kapıldı. Küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası birçok bölgede sel taşkınları yaşandı. Sel suları nedeniyle birçok ilçede hayat dururken, heyelanlar nedeniyle yollar kapandı, sel suları nedeniyle köprüler yıkıldı, araçlar ve iş yerleri sular altında kaldı. Ayrıca belediye ekiplerince şu ana kadar evlerinde mahsur kalan yaklaşık 50 kişi de kurtarıldı, ayrıca mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

13 YAŞINDAKİ RABİA AYDEMİR SEL SULARINA KAPILDI

İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde yaşayan İbrahim Aydemir, bölgedeki yoğun yağışın ardından çocukları Erva ve Rabia Aydemir ile evden çıkarak aracına binmek isterken bir anda bölgedeki Zarvana Çayı'nın yükseldiğini ve aracı ile traktörünün sel sularına kapıldığını söyledi.

KÜÇÜK KIZIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu sırada 13 yaşındaki kızı Rabia Aydemir'in de sele kapıldığını belirten baba İbrahim Aydemir, olayın bir anda yaşandığı ifade etti. Sel sularına kapılan küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce bölgeden çıkarılan Erva Aydemir ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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SON DAKİKA: Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir aranıyor
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