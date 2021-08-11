Son dakika haberleri: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu

'MAĞDUR OLDUM'



Tosuncuk lakaplı Aydın şunları söylemişti: Dolandırıcılık gibi bir amacım olmadı. Şirketin çok fazla büyümesi, etrafımdaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmaları, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.