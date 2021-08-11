Yeşil vatan savaşında Çanakkale ruhu! Ağlatan dayanışma

Türkiye, 53 ilde 270 yangına müdahale eden görevli ve gönüllülerle birlikte yangından etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak için seferber oldu. Yeşil Vatan'daki mücadeleye sessiz kalmayan isimlerden biri de R.T. kadın yurttaş oldu. R.T., 1080 liralık yüzüğünü Türk Kızılayı Tokat Şube Başkan Yardımcısı Nizamettin Gündoğdu'ya, "Kabul edin benim de katkım bu olsun. Bugün onların canı yandı, yarın bizim canımız yanabilir. Bir değil on yüzük feda olsun" dedi. Gündoğdu'nun, R.T.'ye, "Ablacığım biz, sizin bu davranışınızı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanmış tarihi hadiseler arasında okuduk. Şimdi aynı ruh ve aynı duyguları bize yaşatıyorsunuz" dedi.

Nizamettin Gündoğdu, duygu dolu anları SABAH'a şu sözlerle anlattı:

* "'Canımız yanıyor. Haydi Tokat birlikte söndürelim!' çağrısıyla orman yangını olan bölgelere gönderilmek üzere Tokat'tan yardım kampanyası başlattık. Türk Kızılayı Tokat Şubesi, Tokat Kent Konseyi, Tokat Belediyesi ve Tema Vakfı İl Temsilciliği ile birlikte 7-8 Ağustos'da Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda gıda, giyim ve hijyen malzemeleri ile birlikte nakdi bağış kabulü için stand açtık. Standımızda görevliyken, Bolu ve Konya'dan Tokat'a geziye gelen tur kafilesi standın önünde durdu. Önce Tokat Kalesi'ni uzaktan izleyip fotoğraflarını çektiler. Sonra bir poşet çanta çıkarıp içine sırasıyla para atmaya başladılar. Aralarında topladıkları parayı tur firması rehberleri bağış kabul masamıza getirip birlikte saydılar. Biz de Türk Kızılayı Tokat Şubesi olarak tur firmaları adına 'Nakdi Bağış Alındı Makbuzu' keserek kendilerine teşekkür ettik, şehrimizde bulundukları süre içerisinde mutlu olmalarını, her hususta misafirlerimizin emrinde olduğumuzu ifade ettik."

KELİMELER BOĞAZIMA DÜĞÜMLENDİ

* Yerli turist kafilesinin bu davranışı karşısında Türk Kızılayı Tokat Gönüllüleri ve misafirlerimizle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdik. Fotoğraf çekimi bitince kafilede bulunan R.T. isimli bir hanımefendi 'Parmağımdaki yüzüğü vermek istiyorum, kabul eder misiniz?' dedi. Kelimeler boğazıma düğümlendi, bir müddet cevap veremedim.

KURTULUŞ SAVAŞI RUHU

* Kendimi biraz toparladıktan sonra 'Ablacığım biz, sizin bu davranışınızı Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda yaşanmış tarihi hadiseler arasında okuduk, şimdi aynı ruh ve aynı duyguları bize yaşatıyorsunuz, lütfen beni ağlatmayın' dedim. 'Olsun evladım, kabul edin benim de katkım bu olsun. Bugün onların canı yandı, yarın bizim canımız yanabilir. Bir değil on yüzük feda olsun' dedi.

* Duygu dolu anlar yaşadık. Ablamız isim vermek istemiyordu fakat Sayıştay denetimine tabi olan bir kurum olduğumuzu, yüzüğü kuyumculardan Türk Lirasına çevirip 'Nakdi Bağış Alındı Makbuzu' kestikten sonra gönderebileceğimi ifade ettikten sonra isim ve irtibat bilgilerini aldım.

KUYUMCUDA TL'YE ÇEVİRDİK

* Kampanyamızın en büyük destekçisi Tokat'a Dair sosyal medya platformu yöneticisi Süleyman Üzümcü beyefendiyle birlikte kuyumcuya gittik. Önce yüzüğün bağış hikayesini anlattık sonra Türk Lirasına çevirmesini rica ettik. Bütün süreci de ablamıza gönderilmek üzere video kaydına aldık. Kuyumcu arkadaşın da yardımcı olmasıyla yüzüğü TL'ye çevirdik. Bağış standımıza dönüp makbuzu kestim. Makbuzun fotoğrafını, videoyu ablamıza WhatsApp'tan mesaj göndererek bir kez daha teşekkür ederek, bu milletin bir parçası olmanın gururu ile telefonu kapattım.