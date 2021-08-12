5 ili vuran sele anında müdahale

BARTIN
ÇÖKEN KÖPRÜDE CAN PAZARI
Bartın
'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak, önceki gece 03.00 sıralarında Ulus
ilçesi ile Kumluca
ve Abdipaşa beldelerinde sele dönüştü. Bartın- Karabük
yolunun Bahçecik mevkiinde köprü çökünce, üzerindeki 2 otomobil dereye düştü. Araçlardaki 8 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yenihan mevkiinde de yol çökerken, sel sularına kapılan bir otomobildeki iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bölgedeki evlerde mahsur kalan 20 kişi de karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı. Aynı yolun Bahçecik köyü yakınlarında da çöken köprü nedeniyle iki araç sele kapıldı. Araçlarda bulunan 11 kişi kurtarıldı. Bahçecik köyünde Yaşar Karapınar'a ait 2 katlı evde mahsur kalan 4 kişiyi de AFAD kurtardı. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde meydana gelen sel ve heyelanda, bir bölümü yıkılan ahşap evdeki Arife Ünal (85), sel sularına kapılarak kayboldu. Ceyüpler köyünde de sel sırasında korkuya kapılan bir kişi kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, ev ve işyerlerini su bastı. Bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Bartın-Abdipaşa-Ulus karayolunda da heyelanlar meydana geldi.
SİNOP
DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI
Sinop
'ta etkili sağanak yağış Ayancık
ilçesini vurdu. Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve işyerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sinop İl Özel İdaresi
şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği 3 helikopterle kurtarıldı. İlçeye gönderilen 2 Sahil Güvenlik helikopteri de 9 kişiyi kurtardı. Avdullu köyünde mahsur kalan 70 kişinin tahliyesi için de 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi gönderildi. Sinop- Ayancık karayolunda 2 noktada yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yenikonak köyünde tek katlı ev yıkılıp, sel sularına kapıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda arama- kurtarma ekibi, bot ve helikopter destekli olarak çalışmalara başladı. Su basan Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edildi. Tükeli ilçesinde de dereler taştı, birçok ev hasar gördü, Selde sürüklenen bir köpek ise el ele tutuşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştı. Yağış miktarı yer yer 300 kilogramın üzerine çıktı" dedi.
SAMSUN
RÖGARLAR TAŞTI
SAMSUN
Bafra'da sağanak nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Eski Şube Caddesi, Gençlik Caddesi ve Beşyol mevkisinde göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Yağmurun hafiflemesiyle SASKİ ekipleri çalışma başlattı.
KARABÜK
ALTGEÇİT GÖLE DÖNDÜ
KARABÜK'te bazı ev ve işyerlerinin bodrum katları su altında kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Kent merkezinde göle dönen altgeçit kapatıldı. Karabük-Safranbolu yolunun Kireçkuyusu mevkiinde yağış nedeniyle göle dönen yolda 4 genç araçlarıyla mahsur kaldı.
KASTAMONU
50 KİŞİ SU BASKININDAN KURTARILDI
KASTAMONU
Azdavay'da selde araçlar sürüklendi. Su basan binaların zemin katlarında mahsur kalan 50 kişi kurtarıldı. Kastamonu-Azdavay, Kastamonu-İnebolu, Kastamonu-Cide ve Cide-Bartın yolları kapandı. İnebolu'da da İstiklal Yolu'nun simgelerinden tarihi İkiçay Köprüsü de sel suları altında kaldı. Kastamonu İnebolu'ya bağlı Özlüce köyünde İbrahim Aydemir, çocukları Erva ve Rabia ile birlikte evinden çıktı. O sırada 13 yaşındaki Rabia sel sularına kapıldı. Kayıp kızın arama çalışmaları sürüyor.