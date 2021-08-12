7 helikopter 3 uçakla mücadele

Burdur
'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde dün saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler Karaseki köyünün Özkaraseki Mahallesi'ne sıçrayınca evler boşaltıldı. Kızılca, Narağacı, Gökalan ve Kargı köyleri de yangının sıçrama tehlikesine karşı tahliye edildi. 7 helikopter ve 3 uçak ile müdahale edilen alevlere, bölgenin sarp olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekiliyor. Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde, Sandıras Dağı eteklerindeki 1500 rakımlı noktada Çövenli Yaylası ile Çiçekbaba zirvesi arasında sıkışan orman yangını, 2 uçak ve 12 helikopterle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Köyceğiz yangınının, Denizli
'nin Beyağaç
ilçesi sınırına yaklaşan kısmı da kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkiinde kontrol altına alınan yangının ardından ormanlık alanlarda soğutma çalışması sürüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkiindeki ormanlık alanda da dün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleyle söndürüldü. Adana Kozan'da da dün Çınarlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 1 uçak ve arazözler gönderildi. -