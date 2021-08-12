81 askerin katiliydi Gara’da öldürüldü

Hakkarı'nın Şemdinli
ve Çukurca
ilçelerindeki sınır karakollarına saldırı düzenlenip 81 askerimizin şehit edildiği kanlı baskınlara sorumlu düzeyde katılıp öncülük eden terörist Mehmet Emin Ekinci
'nin Gara Dağı
'nda öldürüldüğü ortaya çıktı. Terörist, 2011-2012 arasında Goman Dağı'nı sözde kurtarılmış bölge ilan ettiklerine dair terör örgütünün paçavraları önünde şov yaparak Türkiye'ye tehditler savurmuştu.
İNİNDE VURULDU
Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden "Bawer Eruh" kod adlı Mehmet Emin Ekinci, Hakkâri'nin Şemdinli ve Çukurca İlçelerinde, 81 askerimizin şehit edildiği karakol saldırılarına sorumlu düzeyde katılarak yönetti. 15 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan ve PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin de sözde askeri konsey üyesi olan Ekinci'nin peşine düşen MİT, yerel saha istihbaratı ve sinyal takibi sonucu, Türkiye sınırına 40 kilometre mesafede bulunan, Kuzey Irak
'taki Gara Dağı'nda bulunan Çemrebotki Kampı'nda gizlendiğini belirledi. Sınır karakollarımıza yönelik keşif ve istihbarat çalışması yaptığı da belirlenen terörist, 26 Temmuz'da, TSK'nın nokta hava harekâtıyla, yanındaki 2 koruması ile birlikte etkisiz hale getirildi.