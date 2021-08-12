AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Tuzla Belediyesine ziyaret

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Tuzla Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kabaktepe ziyaretinde Başkan Şadi Yazıcı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Kabaktepe, konuşmasında, Yazıcı'nın 2019 yılından itibaren yaptıklarını 2,5 saate ancak sığdırabildiğini anlatarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak İstanbul'daki 39 belediyenin toplamının 2,5 katı daha büyük. Basit bir soru soruyorum. Tuzla Belediyesi 2 yılı, 2,5 saatte anlatabilecek hizmet yaptı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2,5 yılda genişleterek de olsa sıkıştırarak da olsa kaç dakikada anlatılacak hizmet yaptı? Akılda ne var? Bunu soruyoruz. Çok basit bir soru." ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde arkadaşlarının kendisine bir dosya getirdiğini aktaran Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Dediler ki 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreni.' 'Bu çok önemli, tarihçiler bunu yazsın.' dedim. CHP tarihinde ilk kez toplu açılış töreni yapıyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız yapıyor ya. 'Getirin, bir inceleyelim.' dedim. Biz iyilikleri ve güzellikleri geleneğimiz gereği takdir ederiz. Memlekete hizmet edeni takdir ederiz. Bahçelievler'de yapılmış açılış. Kendi internet sitelerinde afişleri var. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu açılış töreni, bir; trafik düzenlemesi. İki; A, B iki tane cami yapımı. Yapılmamış onlarda. Üç; İSMEK. Dört; İstihdam Ofisi. 5; yine bir ofis. Böyle gidiyor."