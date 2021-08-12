"9 aydır kapalı olan BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nu yeniden açılsın"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal



GÜLER: "TESİSİN KAPALI OLMASI GENÇLERİN MOTİVASYONUNU BOZUYOR"



Kenan Güler (Fırat Güler'in babası): "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrımızdır: Oğlum Fırat Güler yaklaşık olarak 10 yıldır buz hokeyi oynamaktadır. Halen gençler ligi ve büyükler liginde aktif sporcu olarak oynamaktadır.



Kasım 2020 tarihine kadar açık olan BELPA buz hokeyi pisti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra kapanmış ve yaklaşık 9 aydır kapalıdır. Bu oğlum gibi buz hokeyi ile uğraşan sporcuların antrenmanlarını olumsuz etkilemekte ve gençlerin motivasyonunu bozmaktadır.

BELPA buz sarayı hem konum, hem de ulaşım açısından biz veliler ve sporcular için ulaşılabilir olması nedeniyle çok önemlidir. BELPA buz sarayının biran önce açılması için gerekli hassasiyetin ve duyarlılığın gösterilmesini tüm sporcular ve veliler adına bekliyoruz."



DEMİR: "SPORCULARIMIZA VE HALKIMIZA BÜYÜK KATKILARI OLAN TESİSİMİZE YENİDEN KAVUŞMAK İSTİYORUZ"



Yağmur Demir: (Lisanslı Buz Pateni ve Curling Sporcusu): "Ankara'da bulunan Bahçelievler Buz Pisti Sarayı benim için çocukluğumun en güzel anılarını barındıran; dostluğu, arkadaşlığı, disiplini ve takım olarak hareket etmeyi öğrendiğim bir merkezdi.

Yağmur Demir: (Lisanslı Buz Pateni ve Curling Sporcusu)



Küçük yaşlardan itibaren sporun önemini kavramama yardımcı olmasının yanı sıra eğitim hayatımda düzenli bir çalışma sistemi edinmeye de yardımcı olduğunu söylemek yanlış olmaz.



Sadece buz sporlarına ilgi duyan insanların kullandığı bir tesis olmamakla birlikte, tesisin bahçesinde yer alan paten heykeli bu spor tesisini aynı zamanda bir buluşma durağı ve hatta Ankara için ikonik bir nokta haline getirmiştir.



Geçmiş dönemlerde yapılan TV programlarının etkisiyle halkımız bu spora merak salmış, kitleler halinde artarak tesisin kullanımını arttırmıştır. Bu durum tesisin sadece lisanslı sporculara yönelik değil aynı zamanda amatör olarak bu sporu yapmak isteyenlerin de kullanımına uygun olduğunun en büyük kanıtıdır.



Ne var ki bahsettiğimiz bu tesis son dönemlerde faaliyetlerine ara vermiş, başta sporcular olmak üzere buz sporları meraklıları da bu güzel tesisten mahrum kalmıştır. Dokuz aydır kapalı olan tesisin tekrar ne zaman faaliyete geçeceği belirli olmamakla birlikte, bu konu üzerinde hiç bir açıklama da bulunmamaktadır.



Bizler de çocukluğumuzun geçtiği, Ankara'da yaşayan her insanın hayatında en az bir kez geldiği; sporcularımıza ve halkımıza büyük katkıları olan tesisimize yeniden kavuşmak için gün sayıyor, gerekenin en kısa sürede yapılması için belediyemizin desteğini bekliyoruz."



ÜNAL: "TESİSİN ÇALIŞTIRILMAMASI KABUL EDİLEMEZ..."



Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal: "BELPA Buz Pateni Ankaralı hemşehrilerimize hizmet eden güzel bir tesisti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsisli olduğu zamanlarda da halkımıza hizmet ediyordu, bizzat biliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi tesisi devraldıktan sonra 9 aydır tesisin çalıştırılmaması kabul edilemez.



CHP belediyeciliği Ankara'ya kaybettiriyor. Birçok tesisin veya parkın çalıştırılamaması tesadüf olmasa gerek. CHP'nin Sayın Mansur Yavaş'ın işbaşına gelmesinden sonra bir çok tesisin yada parkın, rekreasyon alanlarının atıl kaldığına, halkın kullanımına açılamadığına şahit olduk/oluyoruz. Türlü bahaneler ileri sürülse de ben bunun iş bilmemekten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası iş öğrenmeye de niyetleri yok. Tamamen algıyla şehir yönetmeye çalışıyorlar. Maalesef güzel Ankara'mız, CHP belediyeciliğinde günden güne kaybediyor. Çok üzülüyorum."