"9 aydır kapalı olan BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nu yeniden açılsın"

SABAH'a konuşan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, 2020-2021 sezonunda tesisten federasyon olarak faydalanamadıklarını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devri gerçekleşen tesisin biran önce faaliyete geçmesi bizim için çok önemlidir.
2020-2021 sezonunda kullanamadığımız tesisin, 2021-2022 sezonunda (sezonumuz Eylül ayı itibari ile başlayacak) açılmasını ümit ediyoruz. Tesisin faaliyete geçmemesi Ankara'daki sporcularımız ve sporumuz adına önemli kayıplara sebep olacaktır" dedi.
Kenan Güler (Fırat Güler'in babası)
Gazetemize konuşan buz hokeyi antrenörleri ve sporcular, BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun yeniden faaliyete geçmesi gerektiğini ifade ettiler. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal da; "Ankara Büyükşehir Belediyesi tesisi devraldıktan sonra 9 aydır tesisin çalıştırılmaması kabul edilemez. CHP belediyeciliği Ankara'ya kaybettiriyor. Birçok tesisin veya parkın çalıştırılamaması tesadüf olmasa gerek" ifadelerini kullandı.
Can Özçelik (Antrenör/Sporcu)
TESİS DEVREDİLMEDEN 22 GÜN ÖNCE ARTİSTİK BUZ PATENİ CUMHURİYET KUPASI ETKİNLİĞİ YAPILDI
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün, 17 Kasım 2020 tarihinde BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na ait tesisi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörlüğü'nün; BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na ait tesisin pas ve kir içinde devraldıklarını iddiasının gerçeği yansıtmadığı, tesisin devredilmeden 22 gün önce etkinlik yapıldığı öğrenildi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun; BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nda 23-25 Ekim 2020 tarihinde Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası etkinliği yaptığı ifade edildi.
Hicran Kıvanç (Buz hokeyi sporcusu)
ÖZDEMİR: "TESİSİN FAALİYETE GEÇMEMESİ ANKARA'DAKİ SPORCULARIMIZ VE SPORUMUZ ADINA ÖNEMLİ KAYIPLARA SEBEP OLACAK"
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir: "Buz Pateni Federasyonu faaliyet sezonu Eylül ayında başlar ve 1 Haziran tarihi itibari ile sona erer. 2020-2021 sezonunda BELPA tesisinde sadece 23-25 Ekim 2020'de Cumhuriyet Kupası yarışmasını gerçekleştirdik, daha sonra tesis
Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden alınıp Ankara Büyükşehir Belediyesine devredildi ve tesis faaliyetlere tamamen kapandı. 2020-2021 sezonunda maalesef tesisten federasyon olarak faydalanamadık.
Ankara'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait Çayyolu'nda olimpik bir tesis mevcuttur ancak sporcu sayımız, faaliyetlerimiz göz önünde bulundurulduğunda başkentimizde tek bir tesisin talebimizi karşılaması mümkün değildir. Sporcu ve kulüp antrenmanlarımızda büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Bu nedenledir ki belediyeye devri gerçekleşen tesisin biran önce faaliyete geçmesi bizim için çok önemlidir.
2020-2021 sezonunda kullanamadığımız tesisin, 2021-2022 sezonunda (sezonumuz Eylül ayı itibari ile başlayacak) açılmasını ümit ediyoruz. Tesisin faaliyete geçmemesi Ankara'daki sporcularımız ve sporumuz adına önemli kayıplara sebep olacaktır."
ÖZÇELİK: "EN KISA ZAMANDA AÇILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
Can Özçelik (Antrenör/Sporcu): "BELPA buz pateni tesisi bizim ilk tesislerimizden birisi ve bizim için çok anlamı var. Orada yarışmalarımız oldu. İlk yarışmama orada girdim ilk kez arkadaşlarıma orada buz patenini öğrettim gösterdim. Şu an bir yıla aşkın süredir tek tesis ile idare ediyoruz ve çoğu seans kalabalık olduğundan ne kendi sporculuğumuza devam edebiliyoruz, nede ekmek paramız olan bu tesisi kullanamıyoruz. En kısa zamanda açılmasını temenni ediyoruz."
TAÇ: "AÇIK OLAN TESİSLERİMİZ KAPANMAKTA"
Halil İbrahim Taç (3. Kademe buz hokeyi antrenörü): "Türkiye'de yeterli tesis olmamasına rağmen bunun üzerine açık olan tesislerimiz kapanmaktadır. Tesis eksikliğinden dolayı uluslararası arenada başarı gösteremiyoruz. 9 ay önce kapatılan BELPA buz pateni tesisinin hala kapalı olması Ankara sporcularını ve geleceğin milli takım sporcularını derinden etkilemektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden isteğimiz hali hazırda yapılı olan tesisi tekrardan aktifleştirmesi ve spora destek vermesidir."
KIVANÇ: "TESİSİN HOKEYCİLERİN KALBİNDE YERİ AYRI"
Hicran Kıvanç (Buz hokeyi sporcusu) "Ben pandemiden dolayı kapalı sanıyordum. Orası buz hokeyi oynayan çocukların turnuvalarını yaptığı, madalyalarını aldığı bir tesis. Milli takım oyuncularının hepsinin ne anıları var orada. Hokeycilerin kalbinde yeri ayrıdır o tesisin. Çok üzüldüm ya, 9 ayda tadilat yapılabilirdi."
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal
GÜLER: "TESİSİN KAPALI OLMASI GENÇLERİN MOTİVASYONUNU BOZUYOR"
Kenan Güler (Fırat Güler'in babası): "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrımızdır: Oğlum Fırat Güler yaklaşık olarak 10 yıldır buz hokeyi oynamaktadır. Halen gençler ligi ve büyükler liginde aktif sporcu olarak oynamaktadır.
Kasım 2020 tarihine kadar açık olan BELPA buz hokeyi pisti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra kapanmış ve yaklaşık 9 aydır kapalıdır. Bu oğlum gibi buz hokeyi ile uğraşan sporcuların antrenmanlarını olumsuz etkilemekte ve gençlerin motivasyonunu bozmaktadır.
BELPA buz sarayı hem konum, hem de ulaşım açısından biz veliler ve sporcular için ulaşılabilir olması nedeniyle çok önemlidir. BELPA buz sarayının biran önce açılması için gerekli hassasiyetin ve duyarlılığın gösterilmesini tüm sporcular ve veliler adına bekliyoruz."
DEMİR: "SPORCULARIMIZA VE HALKIMIZA BÜYÜK KATKILARI OLAN TESİSİMİZE YENİDEN KAVUŞMAK İSTİYORUZ"
Yağmur Demir: (Lisanslı Buz Pateni ve Curling Sporcusu): "Ankara'da bulunan Bahçelievler Buz Pisti Sarayı benim için çocukluğumun en güzel anılarını barındıran; dostluğu, arkadaşlığı, disiplini ve takım olarak hareket etmeyi öğrendiğim bir merkezdi.
Yağmur Demir: (Lisanslı Buz Pateni ve Curling Sporcusu)
Küçük yaşlardan itibaren sporun önemini kavramama yardımcı olmasının yanı sıra eğitim hayatımda düzenli bir çalışma sistemi edinmeye de yardımcı olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Sadece buz sporlarına ilgi duyan insanların kullandığı bir tesis olmamakla birlikte, tesisin bahçesinde yer alan paten heykeli bu spor tesisini aynı zamanda bir buluşma durağı ve hatta Ankara için ikonik bir nokta haline getirmiştir.
Geçmiş dönemlerde yapılan TV programlarının etkisiyle halkımız bu spora merak salmış, kitleler halinde artarak tesisin kullanımını arttırmıştır. Bu durum tesisin sadece lisanslı sporculara yönelik değil aynı zamanda amatör olarak bu sporu yapmak isteyenlerin de kullanımına uygun olduğunun en büyük kanıtıdır.
Ne var ki bahsettiğimiz bu tesis son dönemlerde faaliyetlerine ara vermiş, başta sporcular olmak üzere buz sporları meraklıları da bu güzel tesisten mahrum kalmıştır. Dokuz aydır kapalı olan tesisin tekrar ne zaman faaliyete geçeceği belirli olmamakla birlikte, bu konu üzerinde hiç bir açıklama da bulunmamaktadır.
Bizler de çocukluğumuzun geçtiği, Ankara'da yaşayan her insanın hayatında en az bir kez geldiği; sporcularımıza ve halkımıza büyük katkıları olan tesisimize yeniden kavuşmak için gün sayıyor, gerekenin en kısa sürede yapılması için belediyemizin desteğini bekliyoruz."
ÜNAL: "TESİSİN ÇALIŞTIRILMAMASI KABUL EDİLEMEZ..."
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal: "BELPA Buz Pateni Ankaralı hemşehrilerimize hizmet eden güzel bir tesisti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsisli olduğu zamanlarda da halkımıza hizmet ediyordu, bizzat biliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi tesisi devraldıktan sonra 9 aydır tesisin çalıştırılmaması kabul edilemez.
CHP belediyeciliği Ankara'ya kaybettiriyor. Birçok tesisin veya parkın çalıştırılamaması tesadüf olmasa gerek. CHP'nin Sayın Mansur Yavaş'ın işbaşına gelmesinden sonra bir çok tesisin yada parkın, rekreasyon alanlarının atıl kaldığına, halkın kullanımına açılamadığına şahit olduk/oluyoruz. Türlü bahaneler ileri sürülse de ben bunun iş bilmemekten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası iş öğrenmeye de niyetleri yok. Tamamen algıyla şehir yönetmeye çalışıyorlar. Maalesef güzel Ankara'mız, CHP belediyeciliğinde günden güne kaybediyor. Çok üzülüyorum."