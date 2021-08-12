Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi: Kendi filomuzu güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün akşam katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
UÇAKLAR BİZİM OLACAK:
Coğrafyamızda yangın söndürmede en önemli hava aracı olan helikopterler 2002 yılında 18 adetken 2021 yılında 39'a çıkardık ama bu süreçte rakam 60'a yaklaştı. Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız.
TOKİ 1 YILDA BİTİRECEK:
Orman yangınından etkilenen yerlerde TOKİ
1 ay içerisinde inşaatlara başlayacak. Hedef, 1 yıl içerisinde bu inşaatları bitirmek.
YENİDEN AĞAÇLANDIRILACAK:
Yanan ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak. Bu alanlar en verimli şekilde ağaçlandırılacak, yeniden orman olacak. Türkiye
2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılında 27'nci sıraya yükseldi.
THK, DEVLETİN KURUMU DEĞİL: Türk Hava Kurumu
(THK
) devletin bir kurumu değildir. Nasıl çeşitli vakıflar, dernekler varsa THK da bunlardan bir tanesi. THK yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini adeta çürümeye terk etmişler. O dönem kurumun arkasında CHP zihniyeti var. THK'yı çalışamaz hale getiren sizsiniz. Uçakların bakımını yaptırmayan, kurumun eski yöneticileri.
PROVOKASYON YAPILIYOR: Meclis
'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum. Fedakarca yürütülen yangınla mücadelemize gerçek dışı bilgi ve haberlerle leke sürmeye çalışıyorlar. Manipülasyonun bini bir para. Hiçbir dijital mecra, hukuktan azade değildir. Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları yapılmasına müsaade etmeyiz.
İRAN SINIRINA DUVAR:
Gerek İran
kapısından gerek Irak'tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Buralarda yükselen duvarlar bu düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için. Taliban
'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak Afganistan
'daki barışı sağlamamız da mümkün olmaz. Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin önemli bölümü sınır dışı ediliyor.
YOL GEÇEN HANI DEĞİLİZ:
Herkes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Bütün bunları biz ölçüyoruz, biçiyoruz, adımımızı da ona göre atıyoruz. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde, sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil. Katar ile bu akşam görüşmem oldu, Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz, nerede sulha yönelik bir adım atarız.
SOMUT METİN BEKLİYORUZ:
Devlet Bey'e bu hazırlığımızı takdim edip, bu çalışmamızı istiyorum ki çok daha güzel bir noktaya taşıyalım. Muhalefet partilerinden, somut anayasa metinlerini bir an önce milletimizin önüne koymalarını bekliyoruz.
İŞSİZLİK AZALIYOR:
Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik seviye, yılı gayet iyi seviyede kapatacağımızın göstergesidir. İşsizlik rakamları yaklaşık 2-2.5 puan daha düştü. Bu da neyi gösteriyor? İşsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor. Bu arada Başkan Erdoğan, dün gece Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile telefon görüşmesi yaptı. Başkan Erdoğan, Gani'ye Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan, göreve başlaması nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi de tebrik etti.
KALİTE FINDIĞIN FİYATI 27 LİRA OLARAK BELİRLENDİ
BAŞKAN Erdoğan bu yılki fındık alım fiyatını da açıkladı: Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. Nihai fındık fiyatları 29,5-30 lira olacak.
TÜM TOPLUMUN AŞILANMASINI İSTİYORUZ
KOVİD-19 salgınıyla ilgili önlemlere de değinen Başkan Erdoğan şunları söyledi: Toplumumuzun tamamının aşılanmasını istiyoruz. Buna göre de imkanlarımızı seferber ettik. Yüz yüze eğitime geçiş konusunu 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında değerlendireceğiz. TURKOVAC çalışmalarında neticeler şu ana kadar gayet güzel. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız.