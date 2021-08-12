Başkan Erdoğan'ı duygulandıran olay! "Benimki eskiydi" deyip sıfır traktörü kabul etmek istemedi





Başka bir vatandaşımızın iki tane traktörünü de gönderdik. Bir tanesi 'Benim de yandı' dedi. 'Tamam seninkini de göndereceğiz' dedi. Ne derse beğenirsin; 'Ben bunu almam' dedi. 0 kilometre traktörü gördü ve 'Ben bunu alamam. Elimdekini kullanırım' dedi. Onu kendisine reva görmedi; mevcut traktörümle çalışırım dedi."