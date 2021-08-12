Başkan Erdoğan'ı duygulandıran olay! "Benimki eskiydi" deyip sıfır traktörü kabul etmek istemedi

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'nın en önemli gündem maddesi orman yangınları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ciğerlerinin yanmasına neden olan yangınlara müdahale ile ilgili atılan adımları, yapılanları anlattı. MYK üyeleri de bölgeye yaptıkları ziyaretlerde gördüklerini, önerilerini paylaştı.
"AMA BENİM TRAKTÖRÜM ESKİYDİ..."
Erdoğan, yangın bölgelerine yaptığı ziyaret sırasında yaşadığı ve kendisini duygulandıran bir olayı katıldığı canlı yayında paylaştı:
"Manavgat'ta Kalemli Köyü'ne gittiğimizde yaşlı bir amcanın ağlayışı çok anlamlıydı. 'Benim buzağım, ineğim yandı' dedi. 'Amca bunların hepsini halledeceğiz' dedim. 'Traktörüm de yandı' dedi. 'İki üç gün içinde 0 kilometre traktörün gelecek' dedim. 3-4 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanım gönderdi.
Başka bir vatandaşımızın iki tane traktörünü de gönderdik. Bir tanesi 'Benim de yandı' dedi. 'Tamam seninkini de göndereceğiz' dedi. Ne derse beğenirsin; 'Ben bunu almam' dedi. 0 kilometre traktörü gördü ve 'Ben bunu alamam. Elimdekini kullanırım' dedi. Onu kendisine reva görmedi; mevcut traktörümle çalışırım dedi."
"TEK KURUŞ ALMAYIN"
Olayı anlattıktan sonra "İşte bizim insanımız böyle" diyen Erdoğan, "Böyle insanları kredi ile falan uğraştırmayın. TOKİ 'peşinat istiyor' deniyor. Tek kuruş almadan evlerini yapıp bir yıl içinde teslim edin" talimatı verdi.
Erdoğan, hayvanlar konusundaki kayıpların da biran önce giderilmesini istedi. Bazı MYK üyeleri de "Hayvancılık Türkiye'de geriledi. Para yerine hayvan verilmesinin daha doğru olabilir. Böylece paranın farklı alanda kullanılmasını da önlemiş oluruz" dedi.