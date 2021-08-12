Büyük İstanbul Otogarı’nda yangın paniği

Yangın Büyük İstanbul Otogarı olarak da bilinen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre yolcu indirdikten sonra alt kattaki garaja doğru hareket eden bir otobüsün arka kısmındaki motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın arka kısmından dumanlar çıktığını fark eden otobüs şoförü, aracı durdurduktan sonra yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu esnada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtan yükselen alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda can kaybı ve yaralı bulunmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.