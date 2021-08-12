Kastamonu’dan yürek ısıtan görüntü: Böyle bir sel görmedim!

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Akülü arabasının da sele kapıldığını aktaran Kasapbaşı, 2013 yılından beri engelli olduğunu söyleyerek, "Devletimizden Allah razı olsun, ben emekli itfaiye amiriyim ama böyle bir sel görmedim" ifadelerini kullandı.

Sadık Kasapbaşı'nın eşi Şerife Kasapbaşı da, öğlen saat 13.00'ten beri mahsur olduklarını anlatarak, "Biz bulunduğumuz binada 3. kattan 1. kata indik ve öyle kurtulduk. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin" şeklinde konuştu.