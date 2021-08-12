Kastamonu’dan yürek ısıtan görüntü: Böyle bir sel görmedim!

Geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla iki bacağını da kaybeden emekli itfaiye amiri Sadık Kasapbaşı ve eşi Şerife Kasapbaşı, selden dolayı 3. katta bulundukları evlerinden kepçe yardımıyla kurtuldular. Engelli emekli itfaiye amiri Sadık Kasapbaşı, "Daha önce böyle bir sel görmedim. Çok defa yaşadım ama böylesini görmedim" dedi. Şerife Kasapbaşı ise, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim, öbür dünyaya gittik geldik" dedi.
Türkiye afetlerle boğuşmaya devam ediyor. Muğla ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde çıkan orman yangınları sonrasında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan yağış sonrasında kent merkezi sulara teslim oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı.
Bozkurt ilçe merkezindeki Ezine çayının taşmasıyla bazı köyler su altında kalırken, sel suları kent merkezini kapladı. Felaketten dolayı bir kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişide evlerinde mahsur kaldı. Çayın taşması sonucu yıkılan ve hasar gören binalarda arama – kurtarma çalışmaları devam ederken, sel suları ile dolan ilçe merkezi ve köylerdeki kayıp ve mahsur kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
ENGELLİ VATANDAŞI KEPÇEYLE KURTARDILAR
Emekli itfaiye amiri olan ve 2013 yılında geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla iki bacağını da kaybeden Sadık Kasapbaşı (60) ve eşi Şerife Kasapbaşı (59) da Bozkurt'taki selde evlerinde mahsur kalanlar arasında yer alıyor. Bozkurt ilçe merkezinde bulunan bir binanın 3. Katında oturan Kasapbaşı ailesi, felaketi an be an yaşadı. Öğle saatlerinden itibaren evlerinde mahsur kalan Sadık ve Şerife Kasapbaşı, Kastamonu Valiliği İl Özel İdare ekiplerinin yoğun uğraşları sonrasında bulundukları binadan çıkarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.
Kurtarma operasyonu sonrasında güvenli bölgeye tahliyeleri yapılan Sadık ve Şerife Kasapbaşı, yaşadıkları korku dolu anları SABAH'a anlattı.
Çok fazla yağmur yağdığını ve öğlen saat 13.30 gibi eşi Şerife Kasapbaşı'nın ekmek almaya çıktığını belirten Sadık Kasapbaşı, "Komşular dışarıdan, 'sel geliyor' dediler. Eşime haber verip geri çevirdik. Eşimin eve girmesiyle beraber Ezine çayı yükseldi" dedi.
"DEVLETİMİZDEN ALLAK RAZI OLSUN, BİZİ KEPÇEYLE ÇIKARDILAR"
Yapılan kurtarma operasyonunu anlatan Sadık Kasapbaşı, "Biz 3. katta oturuyoruz. Yağışlar hızlanıp sel olunca sular 1. katlara kadar çıktı. Evimizde mahsur kaldık. Elektrik yok bir şey yok. Görevlilerin yardımıyla 3. kattan 1. kata inip kapıyı kırdık. Sağ olsun bir tane kepçe 1. kata kadar yanaştı. Bizde eşimle birlikte 1. kattaki kepçeye bindik ve kurtulduk. Devletimizden Allah razı olsun, bizi kepçeyle çıkardılar. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Aynı apartmanda çok kişi varız" diye konuştu.
"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"
Akülü arabasının da sele kapıldığını aktaran Kasapbaşı, 2013 yılından beri engelli olduğunu söyleyerek, "Devletimizden Allah razı olsun, ben emekli itfaiye amiriyim ama böyle bir sel görmedim" ifadelerini kullandı.
Sadık Kasapbaşı'nın eşi Şerife Kasapbaşı da, öğlen saat 13.00'ten beri mahsur olduklarını anlatarak, "Biz bulunduğumuz binada 3. kattan 1. kata indik ve öyle kurtulduk. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin" şeklinde konuştu.
"ÖBÜR DÜNYAYA GİTTİK GELDİK"
Daha önce böyle bir felaket yaşamadığını aktaran Şerife Kasapbaşı, şöyle konuştu:
"Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Öbür dünyaya gittik geldik. Durmadan dua edip salavat getirdim. Allah'ım bir daha göstermesin."