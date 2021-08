Kastamonu’dan yürek ısıtan görüntü: Böyle bir sel görmedim!

ENGELLİ VATANDAŞI KEPÇEYLE KURTARDILAR

Emekli itfaiye amiri olan ve 2013 yılında geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla iki bacağını da kaybeden Sadık Kasapbaşı (60) ve eşi Şerife Kasapbaşı (59) da Bozkurt'taki selde evlerinde mahsur kalanlar arasında yer alıyor. Bozkurt ilçe merkezinde bulunan bir binanın 3. Katında oturan Kasapbaşı ailesi, felaketi an be an yaşadı. Öğle saatlerinden itibaren evlerinde mahsur kalan Sadık ve Şerife Kasapbaşı, Kastamonu Valiliği İl Özel İdare ekiplerinin yoğun uğraşları sonrasında bulundukları binadan çıkarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.