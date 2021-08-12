Firari FETÖ şüphelisi öğretmen, yayla evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan Suat Y.'nin, Pozantı ilçesindeki yayla evinde saklandığını belirledi. Polis ekipleri, yayla evine yaptığı baskınla Suat Y.'yi yakaladı. Emniyete götürülen Suat Y.'nin, örgütün kapatılan dershanesinde kimya öğretmenliği yaptığı, örgüt elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya'daki hesabında 13 bin lira hesap artırımı yaptığı öğrenildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Suat Y.'nin, aynı dosya kapsamında gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan öğretmen eşi Zeliha Y. (37) ile birlikte askeri okullar ile polis okullarına öğrenci yetiştirdikleri, 'mahrem imam'larla ardışık aramaları olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.