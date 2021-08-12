Günde 1.5 saat uyudular 40 kişiyi alevlerden kurtardılar

MUĞLA Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü
Üzümlü Şefliğinde yangın söndürme çalışanı olarak görev yapan Bayram Sönmez
(51) Köyceğiz yangınlarında arkadaşları ile birlikte Pınarlı köyünde 40 kişiyi alevlerin ortasından kurtarıp, tahliye edilmelerini sağladı. SABAH'a konuşan 4 çocuk babası alev savaşçısı Sönmez "Arkadaşlarımızla kendimize söz verdik. 'Yangınlar sönmeden uyumak yok' diye. Sadece 24 saatte bir 1.5 saat gözlerimizi dinlendirdik. Alevlerin kalbine su sıkıp yangını söndürdük." diye konuştu. Bayram
Sönmez 11 günlük alevler ile mücadelesinde en kritik anı ise 8'inci gün yaşadıklarını söyledi. Akşam vakti alevlerin Pınarköy'ü sarması üzerine tahliye kararı verildiğini belirten Sönmez, "Yangın köyü sarmıştı. Köylülere 'Saçınızın teline zarar gelmeden sizi kurtaracağız' dedim. Arkadaşlarla birlikte 40 kişiyi alevlerin arasından alıp güvenli bölgeye taşıdık. Onları kurtarırken 4 çocuğum gözlerimin önüne geldi" dedi.
ALEVLERE KARŞI KADIN GÜCÜ
MUĞLA Köyceğiz'deki orman yangınlarında görevli sivil toplum kuruluşlarından ANDA Derneği'nden Liva Daşdemir (20), Sultan Göztaş (23) ve Senem Peköz (21) özveriyle çalışıyor. Arazinin engebeli olduğu bölgede 3 kadın, canları pahasına dik yamaçlardan inerek, soğutma ve arama- kurtarma çalışmalarına katkı veriyor. Yangın bölgesine gideceklerini söylediklerinde bazı çevreler tarafından küçümsendiklerini belirten kadınlar, en iyi cevabı sahada verdiklerini belirtti. Kadınların her işi yapabileceğini söyleyen ekip üyeleri "Arama kurtarma çalışmalarına gittiğimi söylediğimde çevremde küçümseyen ve 'Bir kadın mı yapar bunu' şeklinde tepkiler aldım. Ancak bizler de her şeyi yapabiliyoruz. Hem de çok güzel yapıyoruz" diye konuştu.
KÖYCEĞİZLİ KADINLARDAN ORMAN İŞÇİLERİNE SAC BÖREĞİ
MUĞLA Köyceğiz'de yaşayan kadınlar, her gece bir araya gelerek sabah saatlerine kadar pişirdikleri sac böreklerini, yangınla mücadele eden orman işçileri ve diğer ekiplere dağıtıyor. Hamitköy Mahallesi'nde yaşayan kadınlar her gece ortalama 400 sac böreği pişiriyor. Kadınların uykularından feragat ederek el emeğiyle yaptıkları börekler paketlenerek kahvaltı saatinde orman işçileri ve itfaiye ekiplerine dağıtılmak üzere yangın bölgesine götürülüyor. Mahalle sakinlerinden Sema Acar (60) "Amacımız alevlerle mücadele edenlere bir nebze olsun katkıda bulunmak. Biz de onlar da mutlu oluyor. Herkes canla başla mücadele ederken evde boş oturamadık, onlara destek vermek istedik" diye konuştu.