“Hiç biri aç değil, yalan söylüyorlar”

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erzincan'ın Tercan ilçesi ziyaretinde bir kahvehanede ziyareti sırasında kahvehanede 'Açız' diyenlere karşı 'Allah'tan korkun aç değilsiniz, yalan konuşmayın. Böyle siyaset olmaz' diyerek tepki gösteren şehit kardeşi Yusuf Budak, kahvehanede konuşan insanların daha önce Akşener ile görüştürüldüğünü iddia ederek o anları anlattı.

Meral Akşener’in kahvehane ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyi o anları anlattı | Video

2016 yılında Van'da şehit düşen Süleyman Budak'ın ağabeysi olan Budak, "Kardeşim şehit düştü. Çiftçilik, besicilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Kahvehanede oturuyorduk. Meral Hanım içeri geldi. Bulunduğumuz masaya davet ettik. 'Yok ben gelmeyeceğim' dedi, direkt oraya yöneldi. Kahveci arkadaşın dertlerini dinledi. Daha sonra Mustafa abi çıktı, 'Açız, açlıktan ölüyoruz, yabancı uyrukluların burada ne işi var' gibi söylemlerde bulununca ben de orada tepkimi gösterdim. 'Allah'tan korkun aç değilsiniz, yalan konuşmayın. Böyle siyaset olmaz' dedim. Bu durum orada daha öncesinden ayarlanmış bir olay. Ben çiftçiyim, besicilikle uğraşıyorum. Yanımda 4 tane yabancı uyruklu vatandaş çalışıyor. Elhamdülillah Müslümanız. Biz bu yabancı uyruklu vatandaşları nereye göndereceğiz. Çanakkale Şehitliğinde on binlerce İdlibli yatıyor. Onlar kim? Hepimiz kardeş değil miyiz? Tamamen orada bir propaganda vardı, benim tepkim de bu duruma oldu, yani yalana oldu. 'Açız' diyen Mustafa abi en az 4 bin-5 bin lira maaş alıyor, ense yapıyor. Kesinlikle planlı bir durumdu yaşanılanlar" diye konuştu.