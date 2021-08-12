İnkâr etseler de kol kola yürüyorlar

Balıkesir Edremit
'te, CHP İlçe yönetiminin toplu istifasının ardından yedek listelerden seçilerek 1 yıl önce ilçe başkanlığına getirilen Deniz Onur Özcan
'ın sosyal medya hesaplarından PKK terör örgütü
yayın organlarını takip ettiği ve beğendiği ortaya çıktı. Sosyal medya platformlarında Selahattin Demirtaş
adına açılan hayran sayfalarını takip eden ve paylaşımları beğenen Deniz Onur Özcan, PKK'nın çığırtkanlığını üstlenen çok sayıda sosyal medya hesabını da takibe alarak beğendi.
Özcan'ın takip ettiği yayın organları, bir yandan sözde "Bağımsız Kürdistan
" paylaşımları yaparken diğer yandan da Türkiye
'yi karalayıcı ve aşağılayıcı yayınlar yapıyor. Özcan, daha önce de radikal suç örgütlerini öven mesajlar paylaşmış, yerel medyada haber konusu olunca mesajlarını hemen kaldırmıştı.