Jandarma Genel Komutanlığı afet bölgesinde yaraları sarıyor

Batı Karadeniz Bölgesinde 11 Ağustos tarihinde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Bartın'ın İlçesi Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı İlçeleri ve Sinop'nun Ayancık İlçesi'nde sel ve su baskınları meydana geldi. Sel ve su baskınları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri ile diğer birimler bölgede görevlendirilerek arama kurtarma, tahliye ve destek çalışmalarına başladı.

Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde meydana gelen sel ve su baskınları sonucunda mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesini sağlamak amacıyla 6 Skorsky Helikopteri ile havadan keşif ve kontrol görevleri icra etmek üzere 2 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) afet bölgesine yönlendirildi.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma, tahliye, yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla; 18 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 4 Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 6 Arama Kurtarma Köpek Unsuru, 6 Kadavra Arama Köpek Unsuru 2 Jandarma Komando Taburu, 5 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, 1 Mobil Harekât Merkezi ve 1 Mobil Mutfak Tırı görevlendirildi. Afet bölgesindeki tüm faaliyetlerde 457 araç ile toplam 2 bin 911 Jandarma personeli arama kurtarma, yardım, destek ile emniyet ve asayiş görevlerini gerçekleştiriyor.