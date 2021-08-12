Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Jandarma Genel Komutanlığı afet bölgesinde yaraları sarıyor
Giriş Tarihi: 12.8.2021 16:11

Jandarma Genel Komutanlığı afet bölgesinde yaraları sarıyor

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Jandarma Genel Komutanlığı afet bölgesinde yaraları sarıyor

Kastamonu, Bartın ve Sinop İllerinde meydana gelen sel felaketi sonrası Jandarma Genel Komutanlığı seferber oldu. Afet bölgesindeki tüm faaliyetlerde 457 araç ile toplam 2 bin 911 Jandarma personeli arama kurtarma, yardım, destek ile emniyet ve asayiş görevlerini gerçekleştiriyor.

Batı Karadeniz Bölgesinde 11 Ağustos tarihinde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Bartın'ın İlçesi Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı İlçeleri ve Sinop'nun Ayancık İlçesi'nde sel ve su baskınları meydana geldi. Sel ve su baskınları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri ile diğer birimler bölgede görevlendirilerek arama kurtarma, tahliye ve destek çalışmalarına başladı.

Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde meydana gelen sel ve su baskınları sonucunda mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesini sağlamak amacıyla 6 Skorsky Helikopteri ile havadan keşif ve kontrol görevleri icra etmek üzere 2 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) afet bölgesine yönlendirildi.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma, tahliye, yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla; 18 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 4 Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 6 Arama Kurtarma Köpek Unsuru, 6 Kadavra Arama Köpek Unsuru 2 Jandarma Komando Taburu, 5 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, 1 Mobil Harekât Merkezi ve 1 Mobil Mutfak Tırı görevlendirildi. Afet bölgesindeki tüm faaliyetlerde 457 araç ile toplam 2 bin 911 Jandarma personeli arama kurtarma, yardım, destek ile emniyet ve asayiş görevlerini gerçekleştiriyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma Genel Komutanlığı afet bölgesinde yaraları sarıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA