"SULTAN ERGÜN: YEĞENİM VE ÇOCUKLARI YOK"

Yeğeninden ve yeğeninin 2 çocuğundan saatlerdir haber alamadıklarını ifade eden Sultan Ergün ise "Ablamın kızı ve iki çocuğuna dünden bu yana ulaşamadık. Onlardan haber alamıyoruz, tek derdimiz onlar. Biri 4 yaşında, biri 11 yaşında. Onlardan haber alamadık. Sabahı ettik, sokaklardayız bu gece. Uyku uyuyamıyoruz. Herkese yalvarıyoruz. 'Kepçeyle gidelim, evi gösterelim' dedik. 'O sokakta arama kurtarma botları var' diyorlar ama bir şey yok. Hala bekliyoruz" diye konuştu.