Koronayı 10 saniyede tespit ediyor! Yerli testin seri üretimi başladı

"Türkiye'de bazı büyük grupların bayram dönüşü Kovid-19 taramalarında çalışanlarına yaptıkları testlerde bizim cihazlarımız kullanıldı. Özellikle şirketlerin bu testlere ilgilerinin yoğun olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemi bu testlerle geçirmeyi planlıyorlar. Aynı zamanda yakın coğrafyadan, Avrupa ve Amerika'dan da talepler mevcut. Pek çok sektörle temas halindeyiz."

Akpınar, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerin resmi kurumlarından onay alması işlemlerinin de devam ettiğini belirterek,"Almanya'da ilgili otorite olan Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsünde (BfArM) bir kayıt gerçekleştiriyoruz. Almanya, pek çok sektörde olduğu gibi bu sektörde de kabul merkezi durumunda. Akabinde, Amerika eyalet ve FDA onayları için çalışmalara başladık. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayıp ABD'de Diagnovir'i ticarileştirmek istiyoruz. Doğu Avrupa ülkelerinde de kayıtlar 3-4 ülke ile Türk Cumhuriyetleri özelinde devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü onayları için de ilk adımı attık, o listeye girmeyi de hedefliyoruz." diye konuştu.