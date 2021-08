Öldüren bahane! SABAH, otobüslerdeki kemer ihmalinin izini sürdü

Balıkesir'de yaşanan trafik kazasında emniyet kemeri takan yolcunun kurtulması da emniyet kemerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. SABAH, zorunlu olan ancak emniyet kemerinin neden kullanılmadığını taraflara sordu. Otobüscüler, "Biz uyarıyoruz ancak yol uzunluğu bahanesiyle takıp geri çıkarıyorlar" derken, yolcular ise, "Yol uzun bunaltılıyor, uçaktaki gibi sık uyarı da yapılmayınca önemsemiyoruz" görüşünü bildirdi. Otobüslerde emniyet kemerinin zorunlu olduğunu vurgulayarak denetimlerin sıklaşması gerekiyor.

Türkiye, son günlerde otobüslerin karıştığı trafik kazalarının yasını tutuyor. Manisa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından önceki gün de Balıkesir'deki takla atarak yoldan çıkan otobüste bulunan 15 kişinin yaşamını yitirdi. Aynı gün İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu ise 8 kişi hayatını kaybetti. Diğer kazaların acısını yaşarken Uşak'ta devrilen otobüsteki 30 kişi yaralanmasıyla birlikte yaşanan facialar sonrası gözler otobüs firmalarına ve yol güvenliğine çevrildi. 2014 yılında Kayseri ve Sivas'ta meydana gelen iki trafik kazasında 30 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, şehirlerarası otobüslerde yolcular için de emniyet kemeri kullanma zorunluluğu getirildi. Araba, otobüs gibi araçların hepsinde sürücü dahil tüm yolcular emniyet kemeri takmak zorunda. Ülkemizde arka koltukta veya yan koltukta bulunan yolculara genel olarak emniyet kemeri takmama cezası uygulanmaması insanlar tarafından suiistimal ediliyor.

EMNİYET KEMERİ HAYATİ ÖNEME SAHİP

Otobüs kazalarının ardından üzerine dikkat çekilmesi gereken basit ama etkili önlem ile ölüm oranını en aza indirilebiliyor. Emniyet kemeri kullanmayan kişilerde kaza sonrasında ölümler yüzde 45 oranında arttığı, ağır yaralanmaların ise yüzde 50 oranında arttığı yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Oldukça ciddi bir oran olması ve bu yüzden kesinlikle her sürücünün ve ulaşım aracındaki diğer yolcuların muhakkak emniyet kemeri takması gerekiyor. Yolcuların emniyet kemeri takılması sayesinde şarampole yuvarlanma sırasında veya kafa kafaya çarpışmalarda genellikle bütünlüğünü koruyan otobüslerde yolcuların araçtan fırlayarak ya da araç içinde sağa sola çarparak ağır yaralanması veya ölmesi önlenebiliyor.

DENETİMLER ARTIRILDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışındaki trafik noktasında 24 saat esasına göre uygulamalar gerçekleştiriyor. Otogardan çıkış yapan otobüsleri durduran ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini denetliyor. Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları ve ihlal gerçekleştiren otobüs şoförlerini ihbar etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor

ZORUNLU AMA NEDEN KULLANILMIYOR?

Otobüslerde yolcuların emniyet kemeri takmasının hayati öneme sahip olduğu gözler önüne serildi. Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüsten yarlı kurtulan Ayşe Kesgin'i taktığı emniyet kemeri kurtardığı ortaya çıktı. Emniyet kemeri konusunu Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan otobüs sürücüler, muavinleri ve yolculara sorduk.

"BİZ UYARIYORUZ"

Otobüs sürücüsü Gökhan Güver:

Muavin arkadaşlarımız seyahat başlangıcında ve her mola bitimlerinde hareket ettiğimiz andan itibaren gerekli bilgilendirmeyi, uyarıyı yapıyorlar. Trafik polislerimiz her uygulamada araç içerisine girip teker teker kontrol edip birebir uyarıyorlar. Kemeri biz söylediğimizde takıyorlar ama 15 dakika sonra sıkılıyor çıkarıyor. Özellikle orta yaşlardaki vatandaşlarımız kemer takmayı pek umursamıyor ama genç arkadaşlar bu konuda gerçekten iyiler, kemer takmaya özen gösteriyorlar.

'CEZASINI BEN ÖDERİM' DİYOR

Otobüs şirketinde görevli Mustafa Şahin:

İnsanlarımız 'yol uzun' diye takmak istemiyorlar. Her seyahat başlangıcında, her mola sonrası hareket edişimizde uyarı yapıyoruz ki her koltuğun arkasında da uyarı levhaları mevcut. Ama yolcu 'tamam' diyerek taktıktan sonra kemeri geri çıkartıyor.

Otobüste görevli muavin Ahmet Kılıç:

Yolcularımıza emniyet kemerlerini takmaları için düzenli olarak anons yapıyorum. Ama yolcularımızın çoğu kemer takmıyor. Bir kısmı 'cezasını ben öderim' diyor, bir kısmı 'ben rahatsız oluyorum' diyor ve takmıyor. Sırf kemer takmamak için bizimle tartışanlar oluyor, bu sebepten bilet iptal edenler oluyor ve bu durum bizi sıkıntıya sokuyor. Yol boyunca kemer takmayan bir yolcu, polis denetimlerinde korkudan dolayı kemerini takıyor.

YOLCULAR "UNUTUYORUZ, YOL UZUN SIKILIYORUZ"

Yolcu Soner Taşçakar:

Ben düzenli olarak otobüs kullanmıyorum ama kullandığımda da kemer takmaya özen gösteriyorum. Son zamanlardaki kazalardan sonra kesinlikle aksatmadan kemer takacağım. Toplumun yapısıyla alakalı olarak insanlar kemer takmıyor. Cezai yaptırıma gerek olmadan yolcuların kemerlerini kendilerinin rızasıyla takması gerekiyor.

Yolcu Gülende Atak:

Bindiğimde ihtiyaç duymadığım için kemer takmıyorum. Kesinlikle takmamız gerekiyor. Ama yeteri kadar uyarı yapılmıyor, hatırlatılmıyor. Uçakta sık sık anons yapılıyor ve uyarılarda bulunuluyor. Uzun kemerler bunaltıyor, sıkıyor. Ama kemerin de bu kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu düşünmemiştim.

Otobüste görevli muavin Muhammed Durna:

Biz bütün yolculara hem kemer hem de maske konusunda sürekli olarak uyarı yapıyoruz. Ama yolcularımız bizi gördüklerinde dediklerimizi yapıyorlar, arkamızı döndüğümüzde kemerleri geri çıkarıyorlar. İnsanlar genelde, 'daralıyorum, rahatsız oluyorum' diyerek bize karşı çıkıyorlar.

SON 7 AYDA BİN 242 KİŞİ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

SABAH'ın ulaştığı Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarına göre, 7 ayda Türkiye genelinde bin 32'si ölümlü kaza, 93 bin 294'ü ise yaralamalı kaza olarak kayıtlara geçti. Kaza yerinde bin 242 kişi hayatını kaybederken 139 bin 448 kişinin yaralandığı görüldü.

OTOBÜSLER 2 BİN 282 TRAFİK KAZASI OLAYINA KARIŞTI

Son bir haftadadır tartışma konusu haline gelen otobüs ve minibüsün karıştığı kazalar Trafik Başkanlığı'nın 2021 yılının 7 aylık istatistiğine de yansıdı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışan araç cinslerine bakıldığında otobüs 2 bin 282 trafik kazası olayına karışırken minibüs ise 3 bin 284 kaza yaptığı kayıtlara geçti.