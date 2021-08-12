Sel Abana’yı da vurdu! Abana Sanayi Sitesi yok oldu

Türkiye afetlerle boğuşmaya devam ediyor. Muğla ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde çıkan orman yangınlarının ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan yağış sonrasında kent merkezi sulara teslim olurken, Bozkurt'a 2 kilometre uzaklıktaki Abana ilçesindeki Sanayi Sitesi de selin vurmasıyla yok oldu.
SELDEN ÖNCEKİ HALİ
Dün akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Bozkurt ilçe merkezindeki Ezine çayının taşmasıyla bazı köyler su altında kalırken, Abana ilçesinde bulunan Eski Sanayi Sitesi de yok oldu. Yaşanan sel felaketinden dolayı 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişide evlerinde mahsur kaldı.
SELDEN ÖNCEKİ HALİ
Ezine çayının taşması sonucu yıkılan ve hasar gören binalarda arama – kurtarma çalışmaları devam ederken, merkez ve köylerdeki kayıp, mahsur kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
ABANA ESKİ SANAYİ SİTESİ YOK OLDU
Ezine çayının taşmasının ardından Bozkurt ilçesinin yanı sıra Abana ilçesi ve ilçeye bağlı mahalleler de büyük zarar gördü. İlçenin en büyük sanayilerinden olan Abana Eski Sanayi Sitesinin 2 kilometrelik yolunun asfaltı ve çevre düzenlemesi yakın zaman içerisinde yapılmıştı. Abana Eski Sanayi Sitesi yok olurken, İlişi mahallesinde de birçok ev ve araba zarar gördü.
Sanayi Sitesinin içerisinde, Beton Santrali, Sunta Fabrikaları, Mermerciler, Oto tamircileri, Doğramacılar, Belediyenin araçlarının tamamının bulunduğu şantiye alanı, İtfaiye, Tekstil atölyesi, Abana Stadı ve Kapalı Spor Salonunun bulunduğu Abana – Bozkurt arasında 2 kilometrelik alandaki bütün yerleşimler yok oldu.
Öte yandan, oto sanayiinde tamirde olan arabaların çayın yükselmesiyle, denize sürüklendiği de öğrenildi.
İLİŞİ MAHALLESİ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ
Ayrıca, Abana ilçesine bağlı İlişi mahallesi de yaşanan sel sonrasında İlişi Çayının yükselmesiyle büyük zarar gördü. Yağış sonrasında selin sürüklediği ağaç ve toprakların İlişi köprüsünü tıkamasının ardından köprü kullanılamaz hale geldi. Mahalle meydanında bulunan birçok araba İlişi Çayında sürüklenerek denize dökülürken, bazı yerleşim yerleri de yıkıldı.