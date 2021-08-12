Sel felaketinde dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı

"AĞABEY KAÇ"

O anlara evinden tanık olan Sümeyra Ergin Felek'in "Ağabey kaç, bırak arabayı kaç" diyerek vatandaşa seslendiği duyuldu. Sele kapılan vatandaşın daha sonra kurtarıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.