Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sel felaketinde dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.8.2021 00:32 Son Güncelleme: 13.8.2021 00:35

Sel felaketinde dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı

Sel felaketinde dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu'da 15 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sel suları bütün binaların etrafını sararken, bir kişinin de sulara kapılarak gözden kaybolduğu görülüyor.

11 Ağustos'ta aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin başlangıç anları, o anlara evinden tanık olan Sümeyra Ergin Felek tarafından görüntülendi.

KORKU DOLU ANLAR
Sümeyra Ergin Felek'in "Evimden olacaklardan habersiz kayıt alırken" notuyla paylaştığı görüntülerde sel sularının Bozkurt ilçesine geldiği ilk anlar yer alırken, vatandaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.

Sel felaketinde dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı! Bir kişinin sele kapılma anı kameralara böyle yansıdı | Video

Yavaş yavaş ana caddeden ara sokakları kaplayan sel sularına arabasında yakalanan bir vatandaşın, arabasını terk ederek kaçmaya çalıştığı ve sel sularına kapıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.

"AĞABEY KAÇ"
O anlara evinden tanık olan Sümeyra Ergin Felek'in "Ağabey kaç, bırak arabayı kaç" diyerek vatandaşa seslendiği duyuldu. Sele kapılan vatandaşın daha sonra kurtarıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

ACI HABERİ AFAD DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'ın yazılı açıklamasında, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 15 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi. Ayrıca sel nedeniyle Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, Bartın'da ise kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sel felaketinde dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA