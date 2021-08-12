11 Ağustos'ta aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin başlangıç anları, o anlara evinden tanık olan Sümeyra Ergin Felek tarafından görüntülendi.
KORKU DOLU ANLAR
Sümeyra Ergin Felek'in "Evimden olacaklardan habersiz kayıt alırken" notuyla paylaştığı görüntülerde sel sularının Bozkurt ilçesine geldiği ilk anlar yer alırken, vatandaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.
Sel felaketinde dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı! Bir kişinin sele kapılma anı kameralara böyle yansıdı | Video
Yavaş yavaş ana caddeden ara sokakları kaplayan sel sularına arabasında yakalanan bir vatandaşın, arabasını terk ederek kaçmaya çalıştığı ve sel sularına kapıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.
"AĞABEY KAÇ"
O anlara evinden tanık olan Sümeyra Ergin Felek'in "Ağabey kaç, bırak arabayı kaç" diyerek vatandaşa seslendiği duyuldu. Sele kapılan vatandaşın daha sonra kurtarıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
ACI HABERİ AFAD DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini bildirdi.