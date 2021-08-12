Sığınmacılar ile ilgili iddialar ve gerçekler!

Suriye'deki iç savaş sonrası milyonlarca sivil bombaların hedefi oldu. Savaş nedeniyle bölgeyi terk eden Suriyelilere Türkiye kapılarını açtı. Geçici Koruma Statüsü ile Türkiye'de bulunan Suriyeliler ile ilgili sosyal medyada birçok asılsız iddia yer alıyor. Asılsız iddiaların hızla dolaşımı sağlanarak vatandaşlar tehlikeli bir tuzağın içine çekilmeye çalışılıyor. İşte sığınmacılar ile ilgili asılsız iddialar ve gerçekler...

Sığınmacılarla ilgili iddialar ve gerçekler

ASILSIZ İDDİALAR VE GERÇEKLER

İDDİA: Suriyeliler devletten maaş alıyor.

GERÇEK: Devlet şu ana kadar hiçbir zaman bütçeden Suriyelilere maaş bağlamadı. AB finansmanı ile aylık 155 TL veriliyor.

İDDİA: Suriyeliler çalışma izni alıp istediği yerde çalışıyor.

GERÇEK: Bir yabancının Türkiye'de çalışabilmesi için bakanlık tarafından o kişiye çalışma izni verilebilmesi gerekiyor.

Yabancı kişiye çalışma izni yalnızca işveren tarafından alınabiliyor. İşveren bir yabancı personel çalıştırabilmek için 5 Türk vatandaşını istihdam ediyor olmalı.

İDDİA: Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız giriyor

GERÇEK: Türk vatandaşı olmayan her öğrenci yabancı öğrenci statüsündedir. Bir yabancı öğrencinin üniversiteye girmesi için ise Yabancı Öğrenci Sınavı'na girmesi gerekir. Yani Suriyelilerin sınavsız üniversitelerde okudukları iddiası doğru değil.

İDDİA: Suriyeliler arabaları için vergi ödemiyorlar.

GERÇEK: Suriyelilerin Türkiye'den aldığı ve Suriye'den getirdiği tüm taşıtlar vergi, sigorta, muayene ve cezalardan sorumludur.

İDDİA: Suriyeli esnaf vergi vermiyor.

GERÇEK: Suriyeli esnafların vergi konusunda ne bir muafiyeti ne de bir ayrıcalığı yok.

İDDİA: Suriyeliler fatura ödemiyorlar.

GERÇEK: Surieliler dahil herkes için su, elektrik ve doğal gaz ücretli.

İDDİA: Suriyeliler hastanede sıra beklemiyorlar.

GERÇEK: Hastane, poliklinik hizmetlerinde muayene öncelik sırası Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile belirtilmiştir.

Genelgeye göre; öncelik acil vakalar, engelli hastalar, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, 65 yaş üstü, hastalar ile 7 yaşından küçük çocuklara verilmektedir. Suriyelilere yasal bir öncelik tanımlanmamıştır.

İDDİA: Suriyeliler 5 yıl sonra Türk vatandaşı olacak.

GERÇEK: Türkiye'de bulunan Suriyeliler geçici koruma statüsüne sahiptir. Geçici koruma kapsamında olan kişilerin 5 yıl ikamet yolu ile Türk vatandaşı olma hakkı yok. Eğer böyle olsaydı 2015 yılı sonuna kadar gelmiş olan 2 milyon 503 bin Suriyelinin Türk vatandaşı olmuş olması gerekiyordu.

İDDİA: Seçimlerde Suriyeliler de oy kullanacak.

GERÇEK: Anayasanın 67'nci maddesine göre 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme hakkına sahiptir. Türk vatandaşı olmayan bir kişinin seçimlerde oy kullanması mümkün değildir.

İDDİA: Suriyeliler memur olarak işe alınıyor.

GERÇEK: 657 no'lu Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesine göre; yabancıların memur olma hakları yoktur. Memur olmanın ilk şartı Türk vatandaşı olmaktır.

İDDİA: Okullara Suriyeli öğretmenler atandı

GERÇEK: 8 Ağustos 2016'da dil probleminin çözülmesi amacıyla finansmanı UNICEF tarafından karşılanan eğitim programına başlandı. Programa yalnızca Suriye'de öğretmenlik yapan kişiler kabul edildi. Bu kişiler görev aldıkları okullarda öğretmenlik değil, öğrenci ve ailenin okul ile iletişimini sağlamak için tercümanlık yapıyor. Bu kişiler derslere girmiyor ve memur statüsünde değiller.

İDDİA: Koronavirüs testi Suriyelilere ücretsiz, Türk vatandaşlarına ücretli.

GERÇEK: Bu iddia asılsızdır. 13 Nisan 2020'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile o tarihten bu yana sigortası olsun ya da olmasın herkese koronavirüs testi hizmeti ücretsiz veriliyor.

İDDİA: Suriyeliler sadece online sınava girerek ehliyet alıyor.

GERÇEK: Bu bilgi eksikliğinden kaynaklanan uydurma bir iddia. Ehliyet sınavları 4 Ağustos 2018'den bu yana tüm adayları kapsayacak şekilde online yöntem ile yapılıyor. Sınavlarda yabancı dil seçeneği olarak sadece Arapça değil, İngilizce, Almanca, Rusça, ince ve Farsça seçenekleri de mevcuttur.