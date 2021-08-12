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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika 12 Ağustos koronavirüs tablosu paylaşıldı! 12 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 12.8.2021 21:06 Son Güncelleme: 12.8.2021 21:06

Son Dakika 12 Ağustos koronavirüs tablosu paylaşıldı! 12 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Son Dakika 12 Ağustos koronavirüs tablosu paylaşıldı! 12 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Yurt ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden günlük olarak paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu detaylarına göre bugün corona virüsü testi yaptıranların 22 bin 261’i pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Diğer yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek 12 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Ağustos koronavirüs tablosu ile birlikte corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı verileri.

Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Ağustos koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. 12 Ağustos koronavirüs tablosu verilerine merak eden ve öğrenmek isteyenler ise "12 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Ağustos koronavirüs tablosu verileri paylaşıldı. Bakanlık tarafından açıklanan bugünkü corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri şöyle;

12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 261

VEFAT SAYISI: 138

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 685

11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 356

VEFAT SAYISI: 128

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 363

10 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 597

VEFAT SAYISI: 124

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 954

9 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 731

VEFAT SAYISI: 117

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 365

8 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 699

VEFAT SAYISI: 108

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835

7 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 100

VEFAT SAYISI: 112

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 758

6 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 957

VEFAT SAYISI: 101

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 941

5 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 297

VEFAT SAYISI: 108

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 636

4 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 822

VEFAT SAYISI: 122

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 096

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Son Dakika 12 Ağustos koronavirüs tablosu paylaşıldı! 12 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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