Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşanırken, Kastamonu'da 15, Sinop'ta 2 olmak üzere 17 vatandaş hayatını kaybetti. Felaketin ardından bölgeye intikal eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna geldik. Bu kurtarmalarda çocuk, yaşlı, sedyeye bağlı hasta var; burada aileler, bebekler var. Akşam saat 8'e kadar arama kurtarma çalışmaları devam etti. Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün ama arama kurtarma ekiplerimiz bu gece çalışmalarına devam ediyorlar. Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz.
Son dakika: Bakanlar afet bölgesinde: Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna geldik | Video
"İKİ AYRI ALANDA İKİ AYRI ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"
Bu ilçe ikiye bölündü. İlçenin diğer tarafıyla bu tarafındaki ilişki, iletişim, ulaşım bu sabah saat 4-5'e kadar yokmuş zaten. İki ayrı alanda iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor. Altyapı hasarları çok, esnafımızın karşı karşıya kalmış olduğu hasar çok, vatandaşımızın etkilenmesi çok.
"DEVLETİN ELİ SONUNA KADAR BU BÖLGEDE OLACAK"
Hasar ve zarar belirleme çalışmaları başladı ve bunlar devam ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır 'Vatandaşımızı mağdur etmeyiniz'. Kolay bir travma değil bu bunun farkındayız. Devletin eli sonuna kadar bu bölgede olacak. El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz.
"EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"
Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar.
"VATANDAŞLARIN EN NAZİK OLDUĞU KONUDA PROVOKASYONU ORTAYA KOYUYORLAR"
('HES Patladı' iddialarıyla ilgili) Patlama söz konusu değil. Böyle bir haznesi olan veya bir baraj tutulumu olan bir mekanizma yok. Ama burada maalesef son günlerde çok yapılıyor. Sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişiler vatandaşların en nazik olduğu konuda bir provokasyonu ortaya koyuyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir mekanizma yok.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Hem Bartın'da hem Sinop'ta hem Kastamonu'da aramaya devam ettiğimiz vatandaşlarımız var. Tüm köylerimize ulaştık. Hasar tespit çalışmaları tamamlanacak. Önümüzdeki günlerde vatandaşımızın yaralarını hızlıca sarıyor olacağız. Bozkurt'taki afet Dereli'dekinin kat kat fazlası.
Biz hızlı bir şekilde alt yapı hasarlarını, içme suyu hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. En kısa zamanda AFAD'ımız UMKE'miz jandarmamız uykusuz cansiperane şekilde arıyorlar.