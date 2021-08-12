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Giriş Tarihi: 12.8.2021 13:33 Son Güncelleme: 12.8.2021 13:53

Son dakika! Başkan Erdoğan: Devlet tüm imkanlarıyla seferber

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Son dakika! Başkan Erdoğan: Devlet tüm imkanlarıyla seferber

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz'de yaşanan sel felaketini yakından takip ederken selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Son dakika haberleri... Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel hadiseleriyle ilgili çalışmaları yakından takip ediyor.

BAKANLARDAN ANLIK BİLGİ ALIYOR

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, kendisinin talimatıyla selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alıyor.

VALİ VE KAYMAKAMLARLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında bulunduğunu belirtti.

Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, selden etkilenenlere de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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Son dakika! Başkan Erdoğan: Devlet tüm imkanlarıyla seferber
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