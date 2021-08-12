Son dakika! Başkan Erdoğan: Devlet tüm imkanlarıyla seferber

BAKANLARDAN ANLIK BİLGİ ALIYOR

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, kendisinin talimatıyla selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alıyor.

VALİ VE KAYMAKAMLARLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında bulunduğunu belirtti.